Madagascar: Rolf à l'Ivokolo Analakely - Un concert porté par l'émotion

À l'occasion du lancement de la célébration de ses 35 ans de carrière, Rolf a offert, ce samedi 17 octobre à l'Ivokolo Analakely, un concert à contre-courant des productions spectaculaires actuelles. Aucun artifice ni effets spéciaux. Seules les oeuvres de Yasmine Fidimalala, élément central de la scénographie, ont servi d'unique décor, sublimé par un jeu de lumières sobre et élégant.

Accompagné de seulement quatre musiciens, dont Julie Ratefy au clavier, Ulys à la guitare, Hery à la batterie, et Tendry à la basse et à la guitare acoustique, l'artiste a privilégié la proximité avec son public.

Devant une salle réunissant toutes les générations, des enfants aux grands-parents, ainsi que plusieurs spectateurs étrangers, Rolf a revisité l'essentiel de son répertoire. Les titres des premiers albums ont occupé une place de choix, complétés par quelques chansons récentes.

Mais la véritable vedette de la soirée fut l'émotion. Entre slam, souvenirs et musique vivante, de nombreux spectateurs ont reconnu avoir laissé couler quelques larmes. Une soirée simple, sincère et profondément humaine.