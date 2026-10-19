Sénégal: L'État appelé à sauver la Maison Senghor

Malgré son classement au patrimoine national, le musée « Mbind Diogoye », maison familiale de Léopold Sédar Senghor à Joal, continue de se dégrader. Son conservateur, Etienne Guirane Dieng, exhorte l'État à assurer sa réhabilitation, afin de préserver un haut lieu de mémoire et de valoriser un atout touristique majeur.

Le conservateur du musée « Mbind Diogoye », Etienne Guirane Dieng, invite les autorités, en particulier le ministère du Tourisme, à prendre en charge la structure suscitée. Il argue : « Joal, il n'y a pratiquement que deux sites culturels à visiter dans la commune. C'est l'île de Fadiouth et le musée « Mbind Diogoye ». Malheureusement, tout le monde va sur l'île et presque personne à « Mbind Diogoye » ». Il pense que si la maison est bien faite, elle peut devenir autonome. « Cette maison est classée patrimoine national. L'État a l'obligation de la rénover et de la gérer », soutient M. Dieng.

De son point de vue, l'État doit le faire pour rendre hommage au tout premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. « Senghor, c'est un patrimoine national », soutient-il non sans préciser que depuis qu'il est à Mbind Diogoye, il a saisi en vain « au moins sept ministres de la Culture » pour réfectionner le site. « Senghor est un produit touristique et culturel. Quand les gens quittent d'un peu partout à travers le monde pour se rendre en Afrique du Sud, c'est, en grande partie, pour se rendre au Musée consacré à Nelson Mandela.

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Lorsqu'ils viennent ici, ils sont tellement découragés. Ils me disent : « Mais ce n'est pas possible. On ne s'attendait pas à voir la maison où Léopold Sédar Senghor a grandi dans cet état » ». À en croire Etienne Guirane Dieng, tous les visiteurs étrangers qui viennent ont le même ressentiment par rapport à l'état du musée « Mbind Diogoye ». « Ils s'attendaient à voir une maison très bien entretenue, une exposition extraordinaire, des images, du son, de la vidéo et même une boutique sur la vie et l'oeuvre de Senghor. Il faut entretenir le bâtiment, mettre du contenu visuel et faire un suivi », fait-il savoir. Il précise : « alheureusement, il n'y a plus rien. Il y avait des tableaux qui étaient là, mais je les ai décrochés ».

Plusieurs personnalités ont visité le musée « Mbind Diogoye ». Le conservateur Etienne Guirane Dieng en garde quelques souvenirs. C'est le cas concernant l'ancien président du Mali Alpha Oumar Konaré. « Il était tellement déçu qu'il a fait tomber des larmes. Il m'a dit que je suis venu à Joal pour deux raisons : mon grand-père et mon grand-frère ont tous les deux fait l'école à Joal. Je suis venu d'abord pour le pèlerinage chez mes ancêtres, mais aussi je suis venu pour Senghor. Quand on parle de Joal, c'est d'abord et avant tout Senghor. Il m'a dit qu'il ne s'attendait pas du tout à voir cette maison comme ça. Il m'a dit que si j'avais les moyens, j'allais moi-même rénover cette maison pour l'honneur de Senghor ».

Des visites de personnalités à « Mbind Diogoye », Etienne Guirane Dieng retient celle de l'ancien Premier ministre Amadou Ba. C'était lors d'une visite économique, rappelle M. Dieng qui lui avait dit : « Monsieur le Premier ministre, il faut savoir que ça, c'est la honte du pays. Je lui ai aussi dit que je ne suis pas fier d'ouvrir la maison le matin pour les visiteurs étrangers. Lorsque je le fais, j'ai un pincement au coeur », souligne M. Dieng qui précise que M. Ba était extrêmement déçu de voir cette maison où Senghor a grandi dans cet état ».

L'autre visite de personnalité qui a aussi marqué M. Dieng, c'est incontestablement celle de l'ancien président de la République française Valéry Giscard-d'Estaing. « Il m'a trouvé ici. Je lui ai parlé de la maison. Lui aussi n'était pas content de l'état dans laquelle se trouve la maison. »