Mengavio Damenzo Bodie, un ressortissant français de 21 ans, homme à tout faire habitant Limoges, a été arrêté par les éléments de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) à son arrivée à l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), le dimanche 11 octobre. Au total, 37 boulettes de cocaïne pesant 344 grammes et sept boulettes de haschisch d'un poids de 68 grammes ont été récupérées à la suite de son hospitalisation à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à Rose-Belle. L'opération a été menée par une équipe de l'ADSU comprenant notamment le sergent Jimla et l'officier Dunputh.

C'est à l'arrivée du vol MK 015 en provenance de l'aéroport Charles de Gaulle, à Paris, le dimanche 11 octobre vers 6 h 30, que les agents de l'ADSU, accompagnés d'un officier de la douane, ont intercepté Mengavio Damenzo Bodie. Il a été soumis à un contrôle dans le cadre des opérations de surveillance menées à l'aéroport. Lors de son passage au scanner corporel, les officiers ont décelé des anomalies sur les images.

Soupçonnant la présence de substances illicites dissimulées dans son organisme, les policiers ont pris les dispositions nécessaires pour qu'il soit transféré à l'hôpital où il a été admis le jour même sous surveillance.

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Le suspect a évacué par les voies naturelles plusieurs boulettes contenant des substances identifiées dans le rapport comme étant de la drogue. Au total, les enquêteurs ont récupéré 37 boulettes de cocaïne, représentant un poids de 344 grammes, ainsi que sept boulettes de haschisch pesant 68 grammes.

Il a été placé sous surveillance médicale durant plusieurs jours. Le rapport fait état d'une hospitalisation jusqu'au 14 octobre, tout en précisant qu'il a obtenu son autorisation de sortie le 17 octobre. À sa sortie, ses deux téléphones portables ont été saisis par les enquêteurs pour les besoins de l'enquête.

Mengavio Damenzo Bodie fait l'objet d'une enquête pour drug dealing with aggravating circumstances et importation de drogues dangereuses avec présomption de trafic. Les enquêteurs devront notamment déterminer la provenance exacte des substances saisies, leur destination ainsi que l'existence éventuelle de complices impliqués dans cette opération. Le suspect a été placé en détention au poste de police de l'aéroport. L'enquête se poursuit.