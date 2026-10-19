Ile Maurice: À quelques jours des législatives, Netanyahou reçoit l'appui de Donald Trump

Le président américain, Donald Trump, a apporté son soutien au Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, le dimanche 18 octobre pour les élections législatives du 27 octobre en Israël. Sur son réseau Truth Social, il a exprimé son soutien total et sans réserve à Bibi, surnom employé par les partisans du Premier ministre, estimant qu'il est le genre de partenaire que les États-Unis attendent d'Israël.

Le Premier ministre israélien n'a pas tardé à remercier le président américain, voyant dans ce geste un appui considérable. Il a aussi affirmé que leur partenariat se poursuivra afin d'éliminer la menace iranienne au cours des deux prochaines années, voire plus tôt. Benjamin Netanyahou met régulièrement en avant sa relation privilégiée avec Washington comme gage de la sécurité d'Israël.

Un scrutin sous haute tension

Ces élections seront les premières organisées en Israël depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023, à laquelle Israël a riposté par une guerre à Gaza, avant d'occuper une partie du Liban et de bombarder l'Iran avec l'aide des États-Unis. Le scrutin est largement vu comme un référendum sur le leadership de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre resté le plus longtemps au pouvoir dans l'histoire du pays.

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Les sondages décrivent une situation ouverte. Selon un sondage Direct Polls réalisé le 13 octobre pour i24NEWS, le Likoud arrive en tête avec 27 sièges, mais le bloc de Benjamin Netanyahou reste à quatre sièges de la majorité. Quatre adversaires se partagent l'opposition : Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Yaïr Lapid et Avigdor Liberman, l'ancien chef d'état-major Gadi Eisenkot apparaissant comme le principal rival.

Le Premier ministre fait face à plusieurs reproches. Des sondages récents indiquent qu'une majorité d'Israéliens souhaitent son départ. Beaucoup ont par ailleurs jugé l'accord conclu entre Téhéran et Washington défavorable à Israël, et le mécontentement persiste sur les défaillances sécuritaires entourant le 7 octobre 2023. Dans ce contexte, l'appui de Donald Trump représente un atout de communication pour Benjamin Netanyahou, qui cherche à convaincre les électeurs que lui seul peut préserver l'alliance américaine. Reste à savoir s'il suffira à faire basculer un scrutin où aucun camp n'a, pour l'instant, de majorité assurée.