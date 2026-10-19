Ile Maurice: Policiers - Rs 35 par jour pour faire face au risque ?

Les récentes violences contre les forces de l'ordre relancent le débat sur leurs conditions de service. Pour Khushal Lobine (photo), leader des Nouveaux Démocrates et député de la circonscription n°15 (La Caverne-Phoenix), la risk allowance prévue par le Pay Research Bureau (PRB) 2026 ne reflète pas les risques encourus en première ligne.

Des policiers blessés, agressés à coups de bouteilles, de briques et d'autres projectiles. Les récents troubles à l'ordre public ont mis en lumière les risques du métier. Dans une prise de position, Khushal Lobine salue le «courage, le professionnalisme et le dévouement» des policiers mobilisés, mais pose la question de leur reconnaissance financière.

Le prix du risque

Selon le PRB 2026 qu'il cite, certains policiers en première ligne, affectés aux postes de police, à la Criminal Investigation Division et à l'Emergency Response Service, perçoivent une indemnité de risque pouvant atteindre Rs 1 045 par mois, soit environ Rs 35 par jour. Pour d'autres, elle serait inférieure. «Rs 35 par jour au maximum pour des femmes et des hommes qui peuvent, à tout moment, mettre leur vie en danger pour assurer notre sécurité», souligne-t-il.

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Il évoque aussi Rs 555 mensuelles en lieu et place de l'uniforme pour certains policiers en civil, ainsi que Rs 1 185 d'indemnité de service spécial. S'y ajoute une indemnité de nuit de 25 % du taux horaire entre 23 heures et 5 heures. Le Bank Scheme, censé rémunérer les policiers rappelés pendant leurs congés, n'aurait pas été mis en oeuvre.

Khushal Lobine plaide pour une révision globale : heures de travail, équipements de protection, uniformes, prise en charge des blessés et bien-être des familles.

«Nos policiers assurent notre sécurité. Il est de notre devoir d'assurer la leur», conclut Khushal Lobine.