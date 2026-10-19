Ile Maurice: Gautam Singh Taukoor maintenu en cellule jusqu'au 26 octobre

Le sergent Gautam Singh Taukoor a comparu dans la plus grande discrétion devant le tribunal de Rose-Hill ce lundi 19 octobre, à 9 h 10. Accusé d'avoir tiré sur le van dans lequel se trouvait Élodie Thomas, 27 ans, à Camp-Levieux, le 9 octobre, il a été reconduit en cellule policière jusqu'au lundi 26 octobre.

Cette comparution s'est déroulée dans la plus grande discrétion pour des raisons de sécurité, selon nos informations. Le dispositif entourant le policier intervient dans un dossier particulièrement sensible, marqué par les interrogations sur les circonstances du tir et la conduite des autres agents présents.

Il demeure sous le coup de deux accusations provisoires : using firearm to intimidate, sous l'article 37(1) de la Firearms Act, et involuntary wounds and blows by imprudence, en vertu de l'article 239(1) du Code pénal. Ces accusations ne préjugent pas de l'issue de la procédure judiciaire.

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Par ailleurs, les trois autres policiers interdits de fonctions dans le sillage de cette affaire doivent également être traduits devant la cour de Rose-Hill cet après-midi. Ils sont soupçonnés de ne pas avoir porté assistance à Élodie Thomas après qu'elle a été atteinte par balle. Leur comparution intervient alors que l'enquête cherche à établir le rôle de chacun dans les minutes ayant suivi le coup de feu.