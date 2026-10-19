Sénégal: Sucre - L'État suspend à nouveau les importations à partir de novembre

Le ministère de l'Industrie et du Commerce annonce l'arrêt des importations de sucre pour une durée de huit à neuf mois, afin de privilégier la production nationale tout en veillant à la stabilité des prix.

Les importations de sucre seront de nouveau arrêtées à compter du mois de novembre 2026. C'est ce qu'annonce le ministère de l'Industrie et du Commerce dans un communiqué signé du ministre Dr Serigne Guèye Diop, publié pour apporter des clarifications à la suite des récentes mesures relatives à l'ouverture du marché.

Selon le document, cette suspension est prévue pour une durée de huit à neuf mois. La période exacte sera ajustée en fonction de l'évolution de la production locale et des besoins réels du marché. Le ministère rappelle que les importations avaient déjà été suspendues de novembre 2025 à août 2026.

Dès la reprise effective des activités industrielles de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), le ministère procédera à l'arrêt des Déclarations d'importation de produits alimentaires (DIPA).

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La tutelle rappelle l'exigence de constituer un stock de sécurité correspondant à un mois de consommation nationale. Les stocks actuels de la CSS s'élèvent à environ 30 000 tonnes, indique le communiqué, qui précise que la compagnie a elle-même déjà bénéficié de DIPA pour compléter son offre sur le marché national.

Le ministère se dit « pleinement conscient » de l'écart de prix entre le sucre produit localement et le sucre importé, relativement moins cher. Cette différence, qui complique la transition entre les deux produits, fait l'objet d'un suivi attentif. L'objectif, souligne le texte, est de protéger le pouvoir d'achat des ménages tout en soutenant l'outil industriel national.

Le ministère salue par ailleurs l'esprit constructif qui a prévalu lors des échanges avec la direction de la CSS et les partenaires sociaux. Il appelle l'ensemble des acteurs à faire preuve de responsabilité pour garantir la continuité de l'approvisionnement du marché et la sérénité du climat social.