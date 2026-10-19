Sénégal: Karaté - Deux médailles de bronze pour le pays aux Mondiaux

Le Sénégal a décroché deux médailles de bronze aux Championnats du monde de karaté cadets, juniors et U21, disputés à Bielsko-Bial̸a, en Pologne. Mouhamadou Moustapha Cissé et Serigne Mbacké Seck se sont chacun hissés sur la troisième marche du podium dans leur catégorie respective.

Mouhamadou Moustapha Cissé a remporté la médaille de bronze en kumité juniors masculins, dans la catégorie des plus de 76 kg. Le Sénégalais a pris le dessus sur le Croate Soltić sur le score de 2 à 1, s'assurant ainsi une place sur le podium mondial.

De son côté, Serigne Mbacké Seck a également décroché le bronze en kumité masculin des moins de 21 ans, dans la catégorie des moins de 84 kg.