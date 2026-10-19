Afrique: Le potentiel de l'Éthiopie en matière d'énergies renouvelables ouvre de nouvelles perspectives pour la coopération africaine

Selon des représentants ougandais et nigérians du secteur des énergies renouvelables, le potentiel de l'Éthiopie en la matière offre des opportunités pour renforcer la coopération africaine en matière de productivité agricole, d'échanges transfrontaliers d'électricité, d'investissements et de transports propres.

Paddy Bakengana, chargé de mission senior à l'Association ougandaise de l'énergie solaire, a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie et l'Ouganda pourraient étendre l'utilisation des technologies d'énergie renouvelable dans l'agriculture afin de stimuler la production, d'améliorer l'efficacité et de réduire les pertes post-récolte.

« Grâce à l'utilisation des énergies renouvelables, notamment des pompes à eau solaires et des séchoirs solaires, nous pouvons réellement augmenter notre production », a-t-il déclaré.

M. Bakengana a en outre souligné le potentiel des technologies d'irrigation et de séchage à énergie solaire pour soutenir le développement agricole, notant que la coopération entre les deux pays pourrait aider les agriculteurs à adopter des solutions d'énergie renouvelable pratiques et abordables.

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Il a également mis en avant les ressources hydroélectriques et solaires de l'Éthiopie, affirmant qu'une augmentation de la production d'électricité pourrait créer de nouvelles opportunités pour les échanges régionaux d'électricité.

Selon M. Bakengana, des partenariats entre les associations du secteur des énergies renouvelables en Éthiopie et en Ouganda pourraient faciliter la formation technique, l'échange de connaissances et la promotion conjointe de politiques visant à accélérer l'adoption de technologies énergétiques propres.

Il a par ailleurs souligné l'importance d'améliorer l'accès au financement afin de permettre aux entreprises d'investir dans des solutions d'énergie renouvelable pour l'agriculture dans les deux pays.

De son côté, Motunrayo Akinfala, directrice général de l'Association nigériane des énergies renouvelables (REAN), a identifié la mobilité électrique comme un autre domaine prometteur de coopération entre l'Éthiopie, le Nigeria et d'autres pays africains.

Elle a appelé à renforcer les partenariats afin de faciliter l'échange d'expertise, d'attirer les investissements et d'étendre le déploiement des technologies d'énergie propre à l'échelle du continent.

« Ce que je conseillerais, ce que je suggérerais, c'est davantage de collaboration entre les deux pays, voire entre tous les pays africains dans leur ensemble », a-t-elle déclaré.

Mme Akinfala a également souligné la nécessité d'attirer des investisseurs et des partenaires de développement afin de soutenir le développement des énergies renouvelables en Éthiopie et de contribuer à élargir l'accès aux solutions d'énergie propre.

Les expériences présentées par les représentants ougandais et nigérians mettent en évidence le potentiel dont disposent les pays africains pour associer leur expertise technique, leur capacité d'investissement et leurs ressources en énergies renouvelables afin de soutenir la transformation agricole, de développer les marchés de l'électricité et d'accélérer la transition vers des systèmes de transport plus propres.