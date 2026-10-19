Afrique de l'Est: « L'expérience navale de l'Éthiopie contribue à la sécurité de la mer Rouge » - Aregawi Berhe

Addis Ababa — L'expérience historique de l'Éthiopie en matière d'opérations navales et d'engagement maritime peut contribuer de manière significative à relever les défis de sécurité dans la région de la mer Rouge, a déclaré Aregawi Berhe, directeur général du Bureau de coordination du projet du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD).

S'adressant à l'ENA, M. Aregawi a souligné que l'Éthiopie entretenait depuis des siècles des liens maritimes, utilisant les ports et les voies maritimes de la mer Rouge à des fins commerciales, de défense nationale et de développement de ses capacités navales.

Il a cité Zeila, Massawa et Assab comme des ports historiquement liés à l'Éthiopie, précisant que la perte par le pays de son accès direct à la mer n'avait pas effacé ses droits légaux ni ses liens historiques dans le domaine maritime.

M. Aregawi a en outre souligné l'importance de présenter à la communauté internationale l'expérience juridique, historique et opérationnelle de l'Éthiopie, tout en cherchant à obtenir cet accès par les voies juridiques et diplomatiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a déclaré que l'approche adoptée par le pays pour préserver ses intérêts nationaux avait suscité un regain d'attention à la suite des réformes politiques.

« Sous le régime de l'EPRDF, aucun travail diplomatique significatif n'a été mené. Au contraire, des actions carrément contradictoires ont été menées. Des actions allant à l'encontre des intérêts de l'Éthiopie ont été menées », a déclaré M. Aregawi.

M. Aregawi a également précisé que le gouvernement éthiopien s'était sincèrement engagé à défendre les intérêts nationaux de l'Éthiopie.

Le PDG a souligné le soutien de l'opinion publique aux intérêts maritimes de l'Éthiopie, affirmant que la convergence de vues entre le gouvernement et la population renforçait les efforts déployés par le pays pour atteindre ses objectifs.

« Le peuple éthiopien adhère lui aussi à cette vision et la soutient. Par conséquent, si le gouvernement et le peuple sont sur la même longueur d'onde, il n'y a aucune raison pour que nous ne puissions pas faire valoir nos droits », a-t-il souligné.

M. Aregawi a en outre fait valoir que les institutions étatiques de longue date de l'Éthiopie et son expérience en matière de gouvernance pourraient contribuer à la stabilité dans la région de la mer Rouge et au-delà.

Il a également souligné que le développement des capacités navales pourrait aider l'Éthiopie à protéger ses intérêts nationaux tout en contribuant à la sécurité maritime dans l'ensemble de la région.

« L'Éthiopie est un pays doté d'une longue histoire qui a mis en place un système gouvernemental depuis l'Antiquité. Ce système gouvernemental ancestral a fait de l'Éthiopie un pays où règnent la loi et l'ordre », a-t-il déclaré.

Selon le PDG, cette capacité, une fois renforcée et mise en oeuvre, peut servir non seulement de point d'ancrage pour la région immédiate de la mer Rouge, mais aussi de fondement pour l'ensemble du continent.

M. Aregawi a en outre précisé que le GERD avait démontré la capacité de l'Éthiopie à mener à bien des initiatives nationales majeures de ce type grâce à son expertise nationale et à un effort collectif, tout en se disant convaincu qu'une détermination et une coopération similaires pourraient soutenir les ambitions maritimes du pays et ses efforts pour contribuer à la paix et à la sécurité régionales.