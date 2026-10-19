Ethiopie: Le pays met l'accent sur l'IA, les compétences numériques et l'investissement privé dans le développement du capital humain

Addis Ababa — L'Éthiopie a mis en avant ses efforts visant à développer l'intelligence artificielle (IA) et les compétences numériques, à renforcer la formation axée sur l'emploi et à mobiliser les investissements privés en faveur du développement du capital humain.

S'exprimant lors du « Human Capital Ministerial Conclave on Private Capital for Skills », le gouverneur de la Banque nationale d'Éthiopie (NBE), le Dr Eyob Tekalign, a présenté les initiatives politiques et les programmes d'apprentissage numérique du pays destinés à préparer les jeunes à un marché du travail en pleine évolution.

Il a mis en avant plusieurs initiatives clés, notamment la politique nationale en matière d'IA, l'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle, le programme « Digital Ethiopia 2030 », l'initiative « Cinq millions de codeurs » et l'université Medemer AI, qui s'inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l'Éthiopie pour développer son écosystème de compétences en IA et dans le domaine du numérique.

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Le Dr Eyob a également évoqué des programmes pilotes visant à introduire des « coaches IA » et des « tuteurs IA » dans les établissements d'enseignement secondaire, ainsi qu'une collaboration avec la Banque mondiale sur une plateforme de compétences professionnelles axée sur l'IA et tenant compte des questions de genre, destinée aux établissements d'enseignement et de formation techniques et professionnels.

Cette plateforme est conçue pour favoriser le développement des compétences et les opportunités d'emploi, notamment pour les jeunes issus des communautés de réfugiés et des communautés d'accueil.

Il a souligné que le développement des compétences exigeait une responsabilité partagée entre les gouvernements, les employeurs et les organismes de formation, insistant sur le fait que l'impact de la formation devait être mesuré à l'aune de la pertinence des compétences acquises et de l'amélioration des perspectives d'emploi, plutôt qu'au nombre de personnes formées.

Le Dr Eyob a en outre souligné que la mobilisation de capitaux privés en faveur du développement des compétences devait s'inscrire dans le cadre de priorités publiques claires, de normes de qualité et d'un accès équitable, afin de garantir que ces investissements produisent des résultats significatifs et inclusifs.

Ce conclave est organisé par le Projet « Capital humain » du Groupe de la Banque mondiale, un réseau qui rassemble des décideurs politiques issus de pays engagés à investir dans les ressources humaines.

L'Éthiopie est un membre actif depuis la création du Conclave.