Tunisie: Météo - Fortes pluies, orages et grêle attendus ce lundi

19 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

Dans les autres régions du pays, le ciel sera marqué par des passages nuageux.

Des températures stables, jusqu'à 32 °C

Les températures ne connaîtront pas de variations significatives par rapport aux jours précédents.

Les maximales oscilleront entre 22 et 26 °C sur les régions côtières et les hauteurs, tandis qu'elles atteindront 27 à 32 °C dans le reste du pays.

Vents forts sur les côtes et mer très agitée

Le vent soufflera de secteur est sur le Nord et le Centre, et de secteur ouest sur le Sud.

Il sera assez fort à fort près des côtes, tandis qu'il restera faible à modéré à l'intérieur du pays.

La mer sera agitée à très agitée, nécessitant une vigilance particulière pour les activités maritimes.

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