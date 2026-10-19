Afrique: Baisse de 12% du résultat net de la société Servair Abidjan au premier semestre 2026

A l'issue du premier semestre 2026, le résultat net de la société Servair Abidjan, qui opère dans l'avitaillement des aéronefs en Côte d'Ivoire, a connu une baisse de 12% par rapport au premier semestre 2025, selon le rapport d'activité établi par la direction de cette entreprise.

Ce résultat net est en effet passé de 825,580 millions de FCFA au 30 juin 2025 à 728,595 millions de FCFA au 30 juin 2026. « Cette évolution s'explique principalement par une dégradation ponctuelle du niveau de consommation de certaines matières, ainsi que par la hausse de plusieurs coûts d'exploitation dans un contexte international marqué par des tensions sur les prix de l'énergie et des produits importés », a laissé entendre l'équipe dirigeante de Servair Abidjan.

Elle ajoutent que des mesures correctives et de maitrise des coûts ont été renforcées afin d'en limiter l'impact sur la rentabilité.

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En ce qui le concerne, le chiffre d'affaires connait une hausse de 4,5%, se situant à 6,882 milliards de FCFA contre 6,584 milliards de FCFA au premier semestre 2025. Les responsables de l'entreprise expliquent cette évolution principalement par « la croissance de l'activité aérienne, notamment auprès du principal client basé, ainsi que par le développement des activités Traiteur et Collectivités, soutenu par le démarrage de nouvelles opérations et la signature de nouveaux contrats. »

Durant la période sous revue, le résultat d'exploitation de la société s'est contracté de 12%, dégageant un solde de 971 millions de FCFA contre 1,098 milliard de FCFA au 30 juin 2025.

De son côté, le résultat financier se retrouve boosté de 209% avec une réalisation de 24 millions de FCFA contre 8 millions au premier semestre 2025.

Quant au résultat des activités ordinaires, il enregistre une baisse de 10,1% à 995 millions de FCFA contre 1,106 milliard de FCFA au 30 juin 2025.