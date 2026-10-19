Afrique: Le groupe bancaire BMCI annonce une hausse de 58,24% de son résultat net consolidé au premier semestre 2026.

19 Octobre 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Oumar Nourou

Au premier semestre 2026, le résultat net consolidé du groupe bancaire Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI) a enregistré une hausse de 58,24% par rapport au premier semestre 2025.

Le résultat net part du groupe s'est situé à 353 millions de dirhams (MDH) contre 223 MDH au 30 juin 2025.

Un accroissement de 2,21% est noté concernant les dettes du groupe BMCI envers sa clientèle, se situant à 51 665 MDH contre 50 545 MDH au premier semestre 2025.

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Quant aux prêts et créances sur la clientèle, ils se sont légèrement accrus de 1% avec une réalisation de 59 365 MDH contre 58 829 MDH au 30 juin 2025.

Le produit net bancaire consolidé s'est établi à 2 005 MDH contre 1 988 MDH au premier semestre 2025, soit une progression de 1%.

Durant la période sous revue, le groupe BMCI a contracté de 1,42% ses charges générales d'exploitation à 1 037 MDH contre 1 052 MDH au 30 juin 2025.

Pour sa part, le résultat brut d'exploitation progresse de 3% à 818 MDH contre 796 MDH au premier semestre 2025.

Le coût du risque s'est amélioré de 62,21%, se situant à 150 MDH contre 397 MDH au 30 juin 2025.

Quant au résultat d'exploitation, il s'est établi à 668 MDH contre 399 MDH au premier semestre 2025, soit une hausse de 67,32%.

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