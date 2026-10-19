Afrique: Le groupe bancaire BMCI annonce une hausse de 58,24% de son résultat net consolidé au premier semestre 2026.

Au premier semestre 2026, le résultat net consolidé du groupe bancaire Banque Marocaine pour le Commerce et l'Industrie (BMCI) a enregistré une hausse de 58,24% par rapport au premier semestre 2025.

Le résultat net part du groupe s'est situé à 353 millions de dirhams (MDH) contre 223 MDH au 30 juin 2025.

Un accroissement de 2,21% est noté concernant les dettes du groupe BMCI envers sa clientèle, se situant à 51 665 MDH contre 50 545 MDH au premier semestre 2025.

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Quant aux prêts et créances sur la clientèle, ils se sont légèrement accrus de 1% avec une réalisation de 59 365 MDH contre 58 829 MDH au 30 juin 2025.

Le produit net bancaire consolidé s'est établi à 2 005 MDH contre 1 988 MDH au premier semestre 2025, soit une progression de 1%.

Durant la période sous revue, le groupe BMCI a contracté de 1,42% ses charges générales d'exploitation à 1 037 MDH contre 1 052 MDH au 30 juin 2025.

Pour sa part, le résultat brut d'exploitation progresse de 3% à 818 MDH contre 796 MDH au premier semestre 2025.

Le coût du risque s'est amélioré de 62,21%, se situant à 150 MDH contre 397 MDH au 30 juin 2025.

Quant au résultat d'exploitation, il s'est établi à 668 MDH contre 399 MDH au premier semestre 2025, soit une hausse de 67,32%.