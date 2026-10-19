Cote d'Ivoire: L'éditorial d'Adama Koné - Au-delà des grands chantiers, les signes discrets d'un pays en mutation

La monnaie physique manque toujours en Côte d'Ivoire. Mais la grogne de la population a baissé. La vendeuse de banane braisée, la commerçante de fruits et légumes, le marchand ambulant d'ignames, la supérette du quartier ou les grandes surfaces, se sont mis à la monnaie électronique.

Pour se déplacer, le citoyen peut passer sa commande de Vtc. Pour l'achat de divers produits, l'Ivoirien a la solution en un clic. De petits pas qui changent le quotidien de la population et dessinent le nouveau visage du développement en Côte d'Ivoire.

Le développement d'un pays ne se mesure pas uniquement à la hauteur de ses immeubles, à la longueur de ses ponts, à la modernité de ses échangeurs ou au nombre de kilomètres de routes bitumées. Il se mesure aussi à des changements plus discrets, parfois presque banals, qui transforment progressivement la vie quotidienne des citoyens.

En Côte d'Ivoire, ces changements sont perceptibles dans plusieurs domaines. Ils ne constituent pas, à eux seuls, la preuve d'un développement achevé. Ils témoignent néanmoins d'une évolution des habitudes, des services et des attentes d'une population de plus en plus tournée vers la praticité, la rapidité, la sécurité et la modernité.

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De manière pratique, relevons ces faits qui marquent discrètement un changement profond qualitatif en Côte d'Ivoire. Il y a encore quelques années, commander un véhicule depuis son téléphone pour se rendre à un rendez-vous, rentrer chez soi ou se déplacer dans une ville relevait davantage d'une pratique associée aux grandes métropoles internationales.

Aujourd'hui, les taxis sur commande et les services de transport organisés autour des applications numériques prennent progressivement leur place dans le paysage urbain ivoirien.

Cette évolution traduit une nouvelle conception de la mobilité. Le client recherche davantage de prévisibilité, un prix annoncé ou estimé à l'avance, une meilleure identification du conducteur et la possibilité de suivre son trajet.

Le progrès, ici, ne réside pas simplement dans le fait de commander un taxi par téléphone. Il réside dans la possibilité de se déplacer dans de meilleures conditions, avec davantage de confiance et de prévisibilité. Mieux, c'est un déplacement qu'on peut qualifier de sécurisé.

En effet, la sécurité constitue une autre dimension de la transformation du quotidien ivoirien. Dans les grandes agglomérations, notamment à Abidjan, la vidéosurveillance s'impose progressivement comme un outil de gestion des espaces urbains et de prévention de certains actes délictueux.

Les caméras installées dans des lieux publics, les dispositifs de surveillance de certains commerces et les systèmes de contrôle des accès témoignent d'une volonté croissante de mieux observer, protéger et organiser les espaces de vie.

Toutefois, la sécurité moderne ne doit pas se résumer à surveiller davantage. Elle doit permettre de prévenir les risques, de faciliter les interventions et de renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions.

Il est bon, à ce niveau, de se souvenir de toutes les interpellations des forces de sécurité à partir des données fournies par la vidéosurveillance. Ces interventions sont facilitées d'ailleurs par l'adressage des rues.

Une rue sans nom clairement identifié, une maison difficile à localiser ou une adresse imprécise peuvent sembler être des détails sans grande importance. Pourtant, ces difficultés compliquent la livraison de marchandises, l'intervention des secours, la distribution du courrier et l'accès à de nombreux services.

L'adressage des rues représente donc un enjeu majeur pour les villes ivoiriennes. Une adresse fiable facilite toutes les activités citées plus haut. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut faire ses courses, en restant chez soi.

Acheter des habits, passer des commandes au restaurant, faire ses provisions alimentaires relèvent d'un jeu d'enfant. Et pour le paiement, pas d'inquiétude. Le développement du mobile money a touché tous les secteurs marchands.

Au marché traditionnel, au coin de rue avec les petits commerçants du quartier, au niveau des étals des vendeuses d'attiéké, de divers fruits comme au supermarché, tout se règle en un clic sur le téléphone.

Une véritable réponse au trafic de monnaie conduisant au manque de petites pièces. Si les moyens de paiement ont évolué, les habitudes d'achat le sont également. Le commerce s'est davantage déplacé vers le consommateur. En témoigne la prolifération des prisunic dans les quartiers. Avec des horaires répondant aux besoins de la population.

Certains magasins tournant sans interruption, 24h sur 24. Aujourd'hui, l'Ivoirien boit son « dèguè » ou prend son repas au supermarché. Ce n'est pas tout. La digitalisation des démarches administratives constitue sans doute l'un des changements les plus attendus par les citoyens.

Obtenir un passeport, demander un certificat de nationalité ou effectuer certaines formalités administratives ont longtemps été associés, dans l'esprit de nombreux usagers, à des déplacements multiples, à des dossiers volumineux et à des délais parfois difficiles à anticiper. Aujourd'hui, l'on peut prendre son rendez-vous pour le passeport, en ligne et en trois jours francs, le document est disponible.

A Abidjan, plus besoin de se déplacer pour le certificat de nationalité. Tout se fait en ligne. Il est clair que les exemples cités sont perfectibles. Au regard, entre autres, de la qualité des connexions Internet, de la menace sécuritaire en ligne. Sans tomber dans l'autosatisfaction, il est bon de reconnaître que la Côte d'Ivoire se transforme. Certains actes sont visibles, d'autres, en revanche, plus discrets.

Les uns relèvent des investissements publics, les autres de l'initiative privée, de l'innovation technologique ou de l'évolution des comportements. C'est peut-être là l'un des véritables enjeux du développement ivoirien : faire en sorte que la modernisation ne soit pas seulement visible dans les infrastructures, mais qu'elle se ressente chaque jour dans les déplacements, les démarches, les achats, la sécurité et la qualité des services rendus aux citoyens.

En définitive, les grands changements commencent parfois par de petits pas. Et le pays a amorcé ces pas.