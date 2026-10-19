Cote d'Ivoire: Éducation nationale - Le groupe scolaire Sogefiha 5 de Yopougon rénové

Fondé entre 1972 et 1982, le groupe scolaire Sogefiha 5, situé dans la commune de Yopougon, a retrouvé son éclat d'antan. Les bâtiments des trois Ecoles primaires publiques (Epp) Sogefiha 5 A, B et C, ainsi que l'école maternelle de l'établissement ont bénéficié de travaux de rénovation réalisés par l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.

La cérémonie de remise des clés s'est tenue le 18 octobre 2026, en présence de représentants du ministère de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique.

Le projet a notamment permis de rénover les latrines, d'en construire de nouvelles, de reconstruire le mur effondré et de remplacer le portail. À ces travaux s'ajoutent la fourniture de 300 tables-bancs pour les élèves et de chaises pour les enseignants. Une initiative qui bénéficie globalement à 975 personnes.

Pour Elder Onangnelin Onagnelim, responsable régional de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, les enfants sont « l'héritage de l'Éternel », comme le signifie le Psaume 127 dans la Bible. C'est pourquoi il a fait savoir que l'éducation est une priorité dans les enseignements de l'Église.

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« C'est donc avec joie que nous avons entrepris cette oeuvre avec le soutien de votre ministère, qui a bien voulu accepter cette contribution. Nous sommes véritablement heureux lorsque nos enfants et les enseignants apprennent et travaillent dans de meilleures conditions », a-t-il déclaré.

Pour sa part, au nom du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Koffi N'Guessan, le directeur des écoles, lycées et collèges, Germain Zamblé Bi Zamblé, a exprimé sa gratitude au donateur. Il a salué l'engagement de cette Église qui apporte, depuis plusieurs années, son soutien au système éducatif ivoirien.

Soulignant les défis liés à la croissance démographique et aux besoins croissants en infrastructures scolaires, il a rappelé que l'État ne pouvait, à lui seul, répondre à toutes les demandes. Il a ainsi encouragé les personnes de bonne volonté et les mécènes à poursuivre leur accompagnement du secteur éducatif.

Pour sa part, l'élève Gnonhoulou Beny Ethan, en classe de Cm2 à l'Epp Sogefiha 5A, au nom de ses camarades, a souhaité que cette nouvelle étape marque le début de nombreuses réussites scolaires au sein du groupe scolaire.