Cote d'Ivoire: Musiques ivoiriennes - Des spécialistes expliquent les défis de diffusion et de structuration des nouvelles scènes

Le festival Alté Club, un rendez-vous dédié aux musiques actuelles et alternatives ainsi qu'à l'émergence de nouveaux talents ivoiriens, s'est tenu le 17 octobre 2026, à l'Institut français de Côte d'Ivoire, situé à Abidjan-Plateau. En marge du festival, des ateliers de formation ont accompagné les artistes dans leur développement professionnel et artistique, les 16 et 17 octobre.

Cette initiative vise à valoriser la diversité musicale ivoirienne et à favoriser le rayonnement de ses nouvelles scènes. Au programme de la journée du samedi, deux thèmes ont été abordés. L'une des conférences, tenue de 14h 30 à 16h, a porté sur le thème suivant : « Créer des scènes, trouver des lieux : quels défis pour la diffusion musicale en Côte d'Ivoire ? ».

Quatre conférenciers ont animé cet atelier, notamment Chantal Djédjé, directrice de la Fabrique culturelle et des Rencontres interculturelles du cirque d'Abidjan ; Manuela Minka, co-fondatrice de la Villa du Sciençage Music Academy ; Christophe Kassi, fondateur de la Fête de la musique ; et Hyacinthe Amankou, de Voodoo Group.

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Abordant les défis et les opportunités de l'industrie musicale, les intervenants ont expliqué la nécessité, pour les artistes, de comprendre les nouvelles dynamiques du marché et de s'y adapter.

Ces spécialistes ont par ailleurs déploré la méconnaissance de certains aspects de l'industrie musicale, soulignant ainsi l'importance de la formation professionnelle dans ce secteur. Ils ont notamment évoqué la nécessité de mettre en place des initiatives gratuites pour aider les jeunes talents à combler leurs lacunes.

Selon eux, il convient de structurer le mouvement artistique afin de permettre aux artistes ivoiriens de se développer et de s'exporter à l'international. Les artistes doivent également maîtriser les aspects juridiques et commerciaux de leur métier afin de mieux valoriser leur talent. Ils doivent se former et s'informer sur les standards internationaux pour réussir.

Des débats, il ressort que les artistes doivent collaborer avec des techniciens qualifiés et, surtout, éviter de confondre les rôles de mécène et de producteur. Il est essentiel de privilégier l'expérience du public et de tenir compte de ses attentes, car sans lui, l'artiste n'existe pas.

Les enjeux liés aux concerts

Les professionnels ont évoqué l'importance de la proximité avec le public et de l'adaptation de la taille des scènes au profil des artistes. Ils ont également souligné que la qualité sonore est essentielle pour satisfaire le public. Selon eux, les artistes doivent se renseigner sur les espaces susceptibles d'accueillir leurs spectacles et négocier les conditions de diffusion de leur musique.

Le modèle économique de certaines salles a également été présenté : les artistes peuvent percevoir un pourcentage des recettes, en fonction du succès de l'événement. Enfin, le recours à des professionnels de l'ingénierie sonore et du management a été recommandé pour accompagner les artistes dans leur progression.