Congo-Kinshasa: Agression dans l'Est - L'entente républicaine appelle à un sursaut patriotique !

Dans une déclaration officielle rendue publique ce 16 octobre 2026 à Kinshasa, le regroupement politique Entente Républicaine, avec en son sein l'APAC, le CDR et le parti ORANGE, apporte son entière solidarité au Chef de l'État Félix Tshisekedi dans la défense de la souveraineté nationale. Il met en garde contre les manœuvres politiciennes visant à distraire le pays et exhorte les forces vives de la nation à faire bloc contre l'agression rwandaise et ses complicités internes. Les signataires ont salué le courage des FARDC tout en appelant à l'unité nationale et fustigeant publiquement la position prise par l'ancien Chef de l'État Joseph Kabila à la tête d'un mouvement rebelle dans l'Est du pays, craignant ainsi, selon eux, une « arriération dans le domaine du développement économique » du pays. Ci-dessous, l'intégralité de la déclaration.

Au moment où des initiatives politico militaires naissent à tout bout de champ dans le but de décrédibiliser les Accords de Doha et de Washington, de distraire le Président TSHISEKEDI des tâches urgentes pour sauver la RDC et de déstabiliser la population, l'Entente Républicaine - APAC, CDR, ORANGE - tient à encourager et à accompagner le Président de la République dans son combat pour l'intégrité du territoire national, la sauvegarde de la souveraineté et de la cohésion des populations pour récupérer sa place dans le concert des Nations en fonction des enjeux du développement tant sur le plan national qu'international.

Au regard du comportement de l'ancien Chef de l'État, l'Entente Républicaine déplore son choix macabre du massacre de la population innocente, de détruire les infrastructures et de provoquer ainsi l'arriération dans le domaine du développement économique et de diviser la classe politique face à l'agression rwandaise et à la politique hégémonique du FPR.

L'Entente Républicaine salue le sacrifice et le courage des FARDC dangereusement infiltrées.

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L'Entente Républicaine appelle la population congolaise à faire montre d'un civisme et d'un patriotisme sans faille face au Malin des mille collines, appelle les partis politiques, la société civile et toutes les forces vives de la Nation à condamner sans ambages l'intelligence et les connivences de l'ancien Chef de l'État avec le régime prédateur de KAGAME par l'implantation autoritaire et unilatérale des populations aux origines douteuses.

Puisque la cause est juste et digne, Dieu veillera sur la RDC, son Peuple et ses dirigeants.