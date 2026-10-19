Une semaine marathon pour le Gouverneur Daniel Bumba Lubaki. En moins de 7 jours, l'autorité urbaine a enchaîné plusieurs actions sur 5 fronts : le social, le sécuritaire, la gouvernance de proximité, la sensibilisation anti-grève et la mobilité urbaine. Un message clair : Kinshasa est sous contrôle et en chantier pour des routes en béton.

De la parole à l'acte : il redonne la vue aux Kinois

Première étape : la Fondation Vision. Comme annoncé, les opérations gratuites de la cataracte et de la rétine ont effectivement démarré.

Le Gouverneur s'est déplacé au bloc opératoire pour superviser personnellement la prise en charge. Il a assisté, de bout en bout, à l'opération d'une patiente qui a recouvré la vue. Scène d'émotion à la sortie : une enseignante opérée a promis de reprendre le chemin de l'école, remerciant le Gouverneur pour « cet acte d'amour ».

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Pour rappel, les deux premières phases de cette campagne ont déjà permis à 1.600 Kinois de recouvrer la vue.

Face à Kabila, Bumba tranche : « Il n'y aura rien »

Deuxième étape : l'Hôtel de Ville. Daniel Bumba a présidé un Conseil provincial de sécurité élargi avec le Commandant de la PNC, le Commandant de la 14ème Région Militaire, la DGM, l'ANR et la DEMIAP.

A l'ordre du jour : les récentes déclarations de l'ancien Président Joseph Kabila. La réponse du Gouverneur est sans détour : « Il n'y aura rien. Aucune raison de céder à la peur ou de se laisser influencer par des discours alarmistes. »

Il a salué le bilan du Chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qualifiant les années de son prédécesseur de « temps perdu », et a dénoncé des acteurs qui cherchent à entretenir un climat de peur.

Recensement et Sécurité

Dans la foulée, il a réuni les 24 bourgmestres et l'ensemble des chefs de quartiers. Deux mots d'ordre : Recensement et Sécurité.

Sur le RGPH-2 : « Après 42 ans d'attente, Kinshasa porte le flambeau du 2ème Recensement Général de la Population et de l'Habitat. On ne peut pas gérer ce qu'on ne compte pas. C'est l'incarnation de notre souveraineté. »

Sur la sécurité : lancement du Pacte de sécurité de proximité. « Le chef de quartier doit être les yeux, les oreilles et le relais de l'État. Notre responsabilité est de prévenir plutôt que de subir. »

Chaque chef devra désormais produire un rapport sécuritaire hebdomadaire répondant à 5 questions : Que s'est-il passé ? Où sont les risques ? Quelles alertes ? Quelles mesures prises ? Que remonter ?

Grève des chauffeurs : Bumba désamorce et rassure

Le Gouverneur a tenu à mettre fin aux rumeurs d'une grève annoncée ce lundi.

« Ne suivez pas les pêcheurs en eaux troubles. Ce mot d'ordre lancé par un seul individu, sans le soutien des structures d'encadrement, ne vaut pas la peine. », a déclaré le Gouverneur.

Il a rappelé les avancées inédites : 200 km de routes bétonnées livrés en 24 mois, éclairage public en déploiement, Brigade d'Appui à la Régulation Routière opérationnelle, taxe de transport unique, gestion orthodoxe du stationnement, parkings en construction dont certains livrés d'ici une semaine, et l'arrivée de 490 nouveaux bus TRANSCO/STK d'ici décembre, fruit de la collaboration entre le Gouvernement central et le Gouvernement provincial.

Avec la Banque mondiale, il s'attaque aux embouteillages

Point d'orgue de la semaine : l'ouverture d'un atelier stratégique sur la mobilité urbaine avec la Banque mondiale.

« Chaque jour, les Kinois perdent du temps dans les embouteillages. Ce temps perdu baisse la productivité, la croissance et nos conditions de vie », a-t-il martelé.

Le Gouverneur a annoncé la création prochaine d'une Autorité de régulation de la mobilité urbaine et plaide pour une intermodalité : exploitation du fleuve Congo, futur métro, routes connectées aux gares et aux embarcadères, et même la place du vélo.

Le représentant de la Banque mondiale, Peter Taniform, a salué l'initiative et appelé à une feuille de route claire avec des investissements structurants et des capitaux privés.

En liant opération des yeux, réponse politique, verrouillage sécuritaire et fluidité routière, Daniel Bumba imprime sa marque : une ville qui voit clair, qui ne craint rien, qui se compte et qui avance.