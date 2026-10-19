Congo-Kinshasa: EPLM - Le prophète Jules Mulindwa insuffle un vent d'espoir et de réveil spirituel à Likasi

Hier, dimanche 18 octobre 2026, la ville montagneuse de Likasi a vibré au rythme d'un rendez-vous spirituel d'envergure. Des milliers de fidèles de la « Cité de Refuge » ont pris d'assaut le stade Mapinduzi pour écouter le prophète Docteur Mulindwa Jules, en pleine itinérance évangélique dans le Haut-Katanga. Vêtu de son habituelle humilité, l'homme de Dieu a d'emblée captivé ce stade foule de monde, à travers une métaphore saisissante : »Je suis juste un âne qui porte le Christ sur mon dos, et je vous assure que Christ vous aime et ne veut que votre salut et votre bonheur. »

Briser les barrières de l'invisible : le devoir d'un Prédicateur

Face à une foule en quête de repères, le message s'est voulu à la fois libérateur et exigeant. Pour ce prophète, le péché non confessé demeure l'unique mur qui fait obstacle à la manifestation de la gloire divine. Un appel pressant a ainsi été lancé aux fidèles pour rompre définitivement avec les pratiques de religions du colonisateur et celles nationales, telles que l'adoration des idoles, le culte des morts ou les jeûnes forcés, rappelant que par la foi, Dieu le Père, Christ le Seigneur et Saint - Esprit ont élu domicile en l'homme.

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« Cette présence divine en nous est l'antidote absolu contre toutes les maladies, la pauvreté, la stérilité et les liens démoniaques », a martelé cet enseignant de la Bible, s'appuyant sur la promesse de Christ dans Luc 10 :19 pour redonner aux croyants conscience de leur puissance spirituelle face aux adversités.

Paix, civisme et concorde nationale : les Atouts indéniables !

Portant sa casquette de « Premier Grand Prix Mondial pour la Paix », le prophète Mulindwa Jules a élargi son propos aux enjeux sociopolitiques de l'heure. Il a exhorté la population de Likasi à un civisme exemplaire en honorant les institutions et les autorités légalement établies, depuis le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, jusqu'aux responsables de base.

Dans un élan d'unité nationale, il a insisté sur l'impératif de prier pour les dirigeants, tout en invitant les grandes composantes sociologiques du pays : Bakongo, Baswahili, Bangala et Baluba à cultiver une cohésion fraternelle inébranlable.

Changement constitutionnel : le débat s'est invité au stade Mapinduzi

Joignant sa casquette d'acteur social à sa mission spirituelle, Mulindwa Jules n'a pas manqué de pointer du doigt les failles institutionnelles de la Constitution issue de l'Accord de Sun City. Devant une foule réceptive, il a plaidé pour un changement constitutionnel par voie référendaire, obtenant une adhésion massive d'un public conquis, sensibilisé en langue Kiswahili.

Entre ferveur spirituelle et sursaut citoyen, ce passage du prophète Mulindwa Jules à Likasi restera gravé comme un grand moment de communion et de remobilisation des consciences.

Comme au stade Kibasa Maliba de Lubumbashi, le dirigeant de l'EPLM a pris les fidèles de court en les invitant à ramener chez eux l'argent prévu pour les offrandes afin de subvenir aux besoins de leurs foyers.