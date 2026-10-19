Congo-Kinshasa: OGEFREM-FEC - Olivier Tshibola plante le décor d'un partenariat durable

Une nouvelle ère s'ouvre à l'Office de Gestion du Fret Multimodal OGEFREM en sigle, qui vient de sceller, sous la conduite de Son Directeur Général Monsieur Olivier Tshibola Mukuma, un accord de partenariat avec la Fédération des Entreprises du Congo (FEC).

Devant les Directeurs et Administrateurs de l'OGEFREM et de la FEC, vendredi 16 octobre 2026, Olivier Tshibola et Robert Malumba Président national de la FEC ont signé un accord de partenariat qui va permettre aux deux institutions, d'établir un cadre du dialogue fondé sur la complémentarité, le respect des attributions de chaque partie et la recherche des solutions concertées.

A en croire, le patron de l'OGEFREM, un environnement économique plus favorable dans le développement de l'Afrique et le monde, nécessite que les opérateurs économiques réunis à travers la FEC aient besoin de l'Ogefrem comme facilitateur des échanges avec toute la logistique des chaines multimodales. Mais aussi, en tant que partenaire crédible, il va traduire une volonté commune de renforcer le dialogue entre le secteur public-privé notamment, autour des enjeux de la gestion du fret multimodal et des infrastructures d'appuis aux activités des chargeurs.

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Confiant en l'avenir, le DG Tshibola croit qu'au-delà de la portée institutionnelle, l'accord va cristalliser l'engagement à favoriser un climat des affaires plus sain et à soutenir la compétitivité des opérateurs économiques.

A cet effet, l'Ogefrem réaffirme sa disponibilité à travailler étroitement avec la FEC et l'ensemble de ses membres pour apporter des solutions aux défis communs et faciliter les échanges commerciaux et promouvoir des initiatives dans le cadre d'un partenariat public-privé.

Une démarche qui répond à la vision de Félix Tshisekedi

L'OGEFREM et la FEC se lancent désormais dans une démarche salvatrice laquelle, selon Olivier Tshibola s'inscrit dans la vision du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui place le dialogue avec les forces économiques et les relations du climat des affaires au coeur des priorités nationales. Car, affirme-t-il, en unissant les efforts, les deux institutions contribuent à traduire cette volonté concrète au bénéfice des opérateurs économiques et de l'économie du pays.

Soutenir les plateformes logistiques

La journée du 16 octobre 2026, reste gravée dans les annales de l'OGEFREM après 46 ans depuis son existence. La signature de l'accord de partenariat OGEFREM-FEC marque un tournant décisif dans la collaboration et la valorisation des plateformes logistiques, éléments essentiels à une meilleure organisation des flux des marchandises et au renforcement de la compétitivité de leurs activités.

Fervent chrétien, le DG Olivier Tshibola a, auparavant rendu grâce à Dieu Tout puissant pour avoir permis la matérialisation de la signature de l'accord de partenariat.

Il a eu des mots justes pour remercier le Président National de la FEC Robert Malumba pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et toute son équipe.

Pour lui, la signature de cet accord constitue une nouvelle ère et un moment historique dans la collaboration sincèrE avec les deux institutions.

Pour sa part, le Président National de la FEC, tout en souhaitant la bienvenue à l'équipe de l'OGEFREM, a remercié le DG Tshibola pour son implication personnelle à la matérialisation du projet d'accord de partenariat. Il a également félicité les deux équipes de l'Ogefrem et de la FEC qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre concret cet accord de partenariat.