Tunisie: « Belles de nuit » remporte le Grand Prix de la 20e édition du festival CinéAlma en France

Tunis — Le premier long-métrage de la cinéaste et productrice tunisienne Khadija Lemkecher, « Belles de nuit » (Nawar Achiaa), a remporté le Grand Prix de la 20e édition des Rencontres cinématographiques méditerranéennes CinéAlma, qui se sont clôturées dimanche soir à Carros (sud-est de la France), ont annoncé les organisateurs.

Le palmarès a été dévoilé dimanche à la salle Juliette-Gréco à Carros au terme de dix jours de projections et de rencontres entre professionnels, du 9 au 18 octobre 2026.

D'une durée de 110 minutes, le film, écrit et réalisé par Khadija Lemkecher, dresse le portrait croisé de deux générations dans le quartier populaire de Hay Hlel, aux abords de Tunis. L'intrigue suit Yahia (Ilyes Kadri), un jeune de 20 ans confronté à la précarité et à la violence familiale.

Repéré par Djo (Younes Megri), responsable d'une vieille salle de boxe, et entraîné par son adjoint Rocky, il révèle un talent inné pour ce sport et devient champion national de boxe. Mais cette réussite ne suffit pas à lui ouvrir de nouvelles perspectives. Obsédé par l'exil, il décide de traverser clandestinement la Méditerranée vers l'Italie, accompagné de son ami Oueld Aniba, à bord d'un chalutier de passeurs.

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La réalisatrice inscrit ce parcours dans une dimension fantastique, notamment à travers l'apparition d'une sirène lors du naufrage, qui saisit les mains de Yahia dans une scène à forte portée symbolique. Le film s'achève sur un plan ouvert sur la mer, laissant le sort du jeune homme en suspens.

Le titre original, Nawar Achiaa, fait référence à la belle-de-nuit, une fleur sauvage qui s'épanouit à la tombée de la nuit avant de se flétrir au soleil. Cette image, évoquée dans un texte au début du film, renvoie aux espoirs d'une jeunesse confrontée aux limites de son environnement social.

Le casting réunit notamment Bahri Rahali, Younes Megri, Fatma Ben Saïdane, Ilyes Kadri, Moez Toumi et Sahbi Omar.

Cette distinction en France s'ajoute aux récompenses obtenues par le film sur la scène internationale. Présenté en première mondiale au 45e Festival international du film du Caire, en novembre 2024, « Belles de nuit » a remporté deux prix au Festival d'Agadir, en décembre 2025, dont celui de la meilleure réalisation pour Khadija Lemkecher et du meilleur acteur pour Ilyes Kadri.

Le film est sorti dans les salles tunisiennes le 7 janvier 2026, après une avant-première au cinéma Le Colisée, à Tunis.

Le long-métrage tunisien s'est imposé face à une sélection de 17 films issus de tout le bassin méditerranéen. Le jury de cette édition anniversaire a également décerné le Prix Coup de Coeur au film égyptien « My Father's Scent » (Le Parfum de mon père) de Mohamed Siam.

Le Prix Découverte a été attribué au long-métrage turc « Post Truth » du réalisateur Alkan Avcioğlu.

Dans la catégorie d'interprétation, l'actrice kosovare Gresa Pallaska a reçu la Mention spéciale féminine pour sa performance dans le film albanais « Waterdrop » de Robert Budina. L'acteur marocain Younes Bouab a obtenu la Mention spéciale masculine pour son rôle dans la coproduction maroco-canadienne « L'Héritier des secrets », réalisée par Mohamed Nadif.

Le Prix du Public est revenu au film italien « Il mio posto è qui », de Daniela Porto.

Créé il y a vingt ans près de Nice, le festival CinéAlma propose une programmation consacrée aux cinémas méditerranéens et aux réalités sociales et culturelles de la région.