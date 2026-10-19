Angola: La délégation angolaise conclut sa participation aux Assemblées annuelles de la BM et du FMI sur un bilan positif

Bangkok — Le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos, a qualifié de positive la participation de la délégation angolaise aux Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), qui se sont achevées dimanche 18 à Bangkok, en Thaïlande.

Dans un entretien accordé à L'ANGOP, le secrétaire d'État a souligné que, durant cet événement, des réunions de divers comités des deux institutions financières ainsi que des séances plénières avec la directrice générale du FMI et le président du Groupe de la Banque mondiale se sont tenues.

Il a insisté sur le fait que, lors des réunions menées par le ministère des Finances, l'évolution récente de l'économie angolaise dans les domaines macroéconomique, budgétaire et monétaire a été présentée aux institutions financières internationales et aux agences de notation.

Selon lui, parmi les points saillants présentés figurent les prévisions améliorées de croissance du produit intérieur brut (PIB), la maîtrise de l'inflation, qui a atteint un niveau à un chiffre (une performance inédite depuis 2014) et les résultats obtenus en matière de gestion de la dette publique.

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Dans le chapitre consacré à la dette publique et aux émissions, il a ajouté que le secteur a enregistré des émissions de quatre milliards de dollars (dont 1,2 milliard de dollars alloués à la gestion du passif), maintenant ainsi le ratio dette publique/PIB en dessous du seuil fixé par la loi sur la viabilité des finances publiques.

Ottoniel dos Santos a souligné que, concrètement, cet événement a permis à l'Angola d'établir de nouvelles pistes de collaboration avec les institutions financières concernant les projets et les transactions, de se montrer plus ouvert à de nouvelles initiatives de gestion de la dette, de bénéficier d'un soutien technique du Trésor américain axé sur la gestion de la dette publique et d'obtenir une meilleure compréhension de la situation économique du pays par les agences de notation.

Il a également mis en avant le programme de travail de la délégation angolaise, qui comprenait des réunions statutaires, des rencontres bilatérales et des contacts avec des entités intéressées par des investissements en Angola.

Intégration de l'Angola au Conseil des gouverneurs du FMI

Un autre point important soulevé par le Secrétaire d'État concerne la représentation de l'Angola par deux nouveaux directeurs exécutifs à compter du 2 novembre 2026 : Pedro Luís da Fonseca, nouveau directeur exécutif à la Banque mondiale pour le groupe constituant composé de l'Angola, de l'Afrique du Sud et du Nigéria, et Pedro Castro e Silva, directeur exécutif au FMI pour le groupe constituant africain.

Interrogé sur les perspectives économiques et budgétaires pour le prochain exercice, il a assuré que les travaux relatifs au Plan national de développement et au budget général de l'État (BGE) devraient se poursuivre, la phase d'élaboration et d'approbation étant bien avancée en vue de leur soumission à l'Assemblée nationale.

Il a ajouté que la croissance du PIB de cette année devrait être supérieure aux prévisions initiales et que les prix du pétrole pour le budget 2027 devraient être conformes aux prévisions du FMI, contribuant ainsi à l'établissement d'un budget équilibré.

Les Assemblées annuelles ont porté sur les principaux défis actuels auxquels est confrontée l'économie mondiale et sur les perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Durant sept jours, les participants à cette 82e Assemblée annuelle du Groupe Banque mondiale et FMI ont abordé les principaux défis actuels auxquels est confrontée l'économie mondiale et les perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Ont également été mis en avant des questions relatives à la mobilisation des capitaux privés, à la création d'emplois, à l'innovation technologique, à l'intelligence artificielle et au renforcement de la résilience économique, des sujets considérés comme essentiels à la transformation des économies et à la promotion d'un développement plus inclusif.

La délégation angolaise à cet événement, qui a débuté lundi 12, était conduite par le secrétaire d'État au Plan, Luís Epalanga, et comprenait notamment le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Manuel Tiago Dias, le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos.

L'événement s'est déroulé sous le thème « Nouveaux horizons pour la Thaïlande : autonomiser les populations, renforcer la résilience ». C'est la deuxième fois que la Thaïlande accueille les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, la première ayant eu lieu en 1991.

Outre ces assemblées, qui se tiennent généralement en octobre de chaque année, alternativement (deux éditions consécutives aux États-Unis et une dans un pays membre), la Banque mondiale et le FMI organisent également chaque année les Réunions de printemps, qui se déroulent en avril à Washington.

L'Angola est membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international depuis 1989, renforçant ces dernières années, ses relations avec ces institutions grâce à des programmes spécifiques qui visent à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, à développer les mécanismes d'investissement et à promouvoir la croissance économique et sociale du pays.