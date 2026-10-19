Afrique: Le film « Njinga, Reine d'Angola » inaugure le Cycle du film africain au Pérou

Luanda — Le film « Njinga, Reine d'Angola » a marqué l'ouverture de la 11e édition du Cycle du film africain, organisé au Pérou dans le cadre des célébrations de la Journée de l'amitié péruvienne-africaine.

Cette initiative visait à promouvoir la diffusion de la diversité culturelle et cinématographique du continent africain.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans la salle Armando Robles Godoy, au sein du ministère de la Culture du Pérou, avec la projection du film retraçant le parcours historique de la reine Njinga Mbandi, figure emblématique de l'histoire de l'Angola et de l'Afrique, reconnue pour son leadership, sa résistance et ses talents diplomatiques, selon un communiqué de presse reçu dimanche par l'ANGOP.

Ce film a permis au public de découvrir une partie de la mémoire historique nationale, en mettant l'accent sur le parcours d'une personnalité devenue un symbole de courage, de défense de la dignité et d'affirmation du peuple angolais.

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La note précise qu'avant la session, l'ambassadeur de la République d'Angola au Pérou, Manuel Eduardo Bravo, a visité une exposition consacrée à l'histoire de Caral, ancienne civilisation péruvienne considérée comme l'un des sites archéologiques majeurs d'Amérique latine, présentée au ministère de la Culture.

Lors de cette visite, des informations ont été présentées sur la cité sacrée de Caral, mettant en lumière son patrimoine archéologique, son organisation sociale, ses coutumes et ses traditions, contribuant ainsi à une meilleure connaissance de l'histoire et de la culture péruviennes.

Cette visite était accompagnée du directeur général pour l'Afrique, le Moyen-Orient et les pays du Golfe au ministère des Affaires étrangères du Pérou, Javier Pella, et du directeur général des Industries culturelles au ministère de la Culture, Carlos Alberto Solano.

La 11e édition du Cycle du film africain, en 2026, a réuni des productions cinématographiques d'Angola, d'Égypte et du Maroc, favorisant les échanges culturels et la valorisation des différentes expressions artistiques du continent africain.

La participation de l'Angola à cette initiative souligne le rôle du cinéma national dans la préservation de la mémoire collective, la promotion de l'identité culturelle et la diffusion de l'histoire du pays auprès du public international.

Cet événement contribue également à renforcer les liens d'amitié entre l'Angola et le Pérou et à rapprocher l'Afrique et l'Amérique latine grâce à la culture et à l'audiovisuel.