Angola: L'ambassadeur souligne le rôle de la culture dans les relations entre le pays et le Pérou

Luanda — L'ambassadeur d'Angola au Pérou, Manuel Eduardo Bravo, a plaidé, à Lima, pour un approfondissement des relations entre les deux pays par le biais d'initiatives d'échanges culturels et de dialogue.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade parvenu dimanche à l'ANGOP, le diplomate a tenu ces propos lors de la cérémonie d'ouverture du Cycle du film africain, organisé dans le cadre de la Journée de l'amitié péruvienne-africaine.

La séance inaugurale a été marquée par la projection du film angolais « Njinga Mbandi, Reine d'Angola », consacré à l'une des figures les plus marquantes de l'histoire angolaise et du continent africain.

À cette occasion, le diplomate a souligné l'essor du cinéma angolais et son importance dans la préservation de la mémoire collective, la valorisation de l'identité nationale et la diffusion de l'histoire du pays.

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Il a mentionné que le secteur audiovisuel angolais enregistrait des progrès significatifs, avec une attention accrue portée à la qualité artistique, à la formation des professionnels et à la création de récits susceptibles de toucher un public national et international.

Manuel Eduardo Bravo a également souligné que le cinéma africain bénéficie d'une reconnaissance mondiale croissante, permettant aux pays du continent de raconter leurs propres histoires et de mettre en valeur la diversité culturelle, historique et sociale de l'Afrique.

Concernant le film « Njinga, Reine d'Angola », l'ambassadeur a déclaré que sa projection au Pérou offrait au public latino-américain l'opportunité de mieux faire connaître l'histoire angolaise, à travers le parcours d'une dirigeante reconnue pour son courage, ses talents diplomatiques et sa résilience.

Le chef de la mission diplomatique angolaise a plaidé pour la création de nouvelles opportunités de collaboration entre les institutions des deux pays, notamment des échanges entre réalisateurs, acteurs, producteurs, étudiants et techniciens du secteur audiovisuel, ainsi que l'organisation de festivals de cinéma et de futures coproductions.

Selon Manuel Eduardo Bravo, de telles initiatives contribuent à la compréhension mutuelle, à la valorisation des liens historiques entre l'Afrique et l'Amérique latine et à l'élargissement des espaces de dialogue entre l'Angola et le Pérou.

En conclusion, le diplomate a affirmé que la culture tisse des liens, le cinéma rassemble les peuples et la mémoire collective renforce les relations d'amitié et de partenariat entre les nations.