Afrique: Le Wiliete SC se rend mardi en Afrique du Sud

Lubango — L'équipe du Wiliete Sport Clube se rend mardi, à Johannesburg, d'où elle rejoindra Pretoria (Afrique du Sud), où se déroulera le match retour du dernier tour de qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, le 27 de ce mois.

Lors du match-aller, disputé dimanche, au stade national Tundavala de Lubango, domicile temporaire du Wiliete pour les compétitions africaines en raison du mauvais état de son stade principal (Ombaka), les deux équipes ont fait match nul 0-0.

Dans une conférence de presse lundi à Huíla, le vice-président du club, Vitorino Vicele, a déclaré que le groupe n'appréhendait pas le match retour malgré le différend avec l'adversaire, car l'incident n'était pas imputable à Wiliete.

Le manager a indiqué que la direction souhaitait initialement un départ direct pour l'Afrique du Sud depuis Lubango, mais qu'en raison de circonstances imprévues, le départ se ferait finalement de Luanda. Il a assuré que la logistique était déjà en place en Afrique du Sud.

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Il a remercié les autorités de Huíla et les supporters pour leur accueil chaleureux lors des trois matchs disputés.

Au premier tour de qualification, Wiliete de Benguela a battu les Foresters des Seychelles 5-0 sur l'ensemble des deux matchs, les deux rencontres s'étant déroulées au stade Tundavala de Lubango.

Les Mamelodi Sundowns accèdent directement à ce dernier tour, avant la phase de groupes, et disputent ainsi leur premier match officiel des qualifications continentales de la saison.