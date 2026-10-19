Angola: Les réunions de la BM et du FMI autour de la promotion des investissements durables

Bangkok — La promotion des investissements durables et la stabilité financière des pays membres figurent parmi les principales recommandations de la 82e Assemblée annuelle de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), qui se sont conclues dimanche 18 à Bangkok (Thaïlande).

Parallèlement, les membres des institutions de Bretton Woods ont recommandé de maintenir une trajectoire budgétaire crédible et de protéger les populations vulnérables, ainsi que d'encourager les investissements dans les énergies propres, les infrastructures et l'innovation, afin d'atténuer les risques climatiques, technologiques et financiers.

À l'échelle mondiale, les perspectives du FMI tablent sur une croissance économique mondiale de 3,1 % en 2026.

La voix de l'Angola

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En participant aux débats du G24, l'Angola s'est rallié aux appels en faveur d'un financement international plus accessible et flexible, adapté aux réalités locales des économies en développement.

La délégation angolaise a également plaidé pour un accroissement des investissements dans le secteur de l'énergie afin d'accélérer l'électrification en Afrique grâce à des partenariats public-privé et à la connectivité numérique.

Concernant l'assistance technique, l'Angola et l'Institut de renforcement des capacités (IRC) du FMI ont convenu de prolonger les délais de finalisation du modèle de projection macroéconomique du pays.

L'Angola a également participé à la réunion ministérielle du Groupe G1 et à la première réunion du Conseil des emprunteurs du FMI.

L'un des points forts de la participation de l'Angola à cet événement a été sa nomination au Conseil d'administration du Constituant africain du FMI, qui sera dirigé par l'Angolais Pedro Castro e Silva à compter de novembre prochain, en remplacement du Mozambicain Adriano Ubisse.

En tant que nouveau chef de file du groupe représentatif, le gouvernement angolais a défini comme priorités le conseil financier, l'appui technique et la mobilisation de ressources extérieures afin de renforcer la résilience des économies africaines.

Parmi les principaux objectifs du Conseil d'administration du Groupe constituant africain 1 auprès du FMI figure la promotion de la réduction du coût du capital et de l'amélioration de l'accès des pays africains aux marchés financiers internationaux (un accès plus équitable au financement).

Ces objectifs comprennent également la flexibilité des politiques du FMI, le développement du capital humain, le renforcement de la cohésion et de l'influence du groupe, ainsi que l'atténuation des risques et des perceptions (lutte contre les obstacles à l'accès au capital liés à une perception élevée du risque attribué aux économies africaines).

Parallèlement à cette fonction, l'Angola, représenté par Pedro Luís da Fonseca, assume également le rôle de nouveau directeur exécutif auprès de la Banque mondiale pour le groupe constituant composé de l'Angola, de l'Afrique du Sud et du Nigéria.

Dans le même temps, la délégation angolaise a souligné le ralentissement et la baisse progressive du taux d'inflation national, alors même que les projections du Caucus africain indiquent une trajectoire descendante de l'inflation sur le continent, estimée à 9,3 %.

Cet événement a également permis à l'Angola de participer à la première réunion du Conseil d'administration de la Plateforme des emprunteurs et à la réunion inaugurale de coordination des pays bénéficiant de financements du Fonds monétaire international.

Cette réunion visait à confirmer la composition des membres et à adopter l'acte fondateur qui établit les modalités de fonctionnement et de gouvernance.

Thèmes des réunions

Les Assemblées annuelles ont porté sur les principaux défis actuels auxquels est confrontée l'économie mondiale et sur les perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Durant les sept jours de cette 82e Assemblée annuelle du Groupe Banque mondiale et FMI, les participants ont abordé les principaux défis actuels auxquels est confrontée l'économie mondiale et les perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Ont également été mis en avant des questions relatives à la mobilisation des capitaux privés, à la création d'emplois, à l'innovation technologique, à l'intelligence artificielle et au renforcement de la résilience économique, des thèmes considérés comme essentiels à la transformation des économies et à la promotion d'un développement plus inclusif.

La délégation angolaise présente à l'événement, qui a débuté lundi dernier (12), était conduite par le secrétaire d'État au Plan, Luís Epalanga, et comprenait notamment le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Manuel Tiago Dias, et le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos.

L'événement s'est déroulé sous le thème « Nouveaux horizons pour la Thaïlande : autonomiser les populations, renforcer la résilience ».

C'est la deuxième fois que la Thaïlande accueille les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, la première ayant eu lieu en 1991.

Outre la réunion qui se tient généralement en octobre de chaque année, en alternance (deux éditions consécutives aux États-Unis et une dans un pays membre), la Banque mondiale et le FMI organisent également chaque année les Réunions de printemps, qui ont lieu en avril à Washington.

L'Angola est membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international depuis 1989 et, ces dernières années, renforce ses relations avec ces institutions grâce à des programmes spécifiques visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, à développer les mécanismes d'investissement et à promouvoir la croissance économique et sociale du pays.