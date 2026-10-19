Afrique: Bianchi se remet d'une agression de la part d'un membre du staff des Mamelodi Sundowns

Lubango — Beto Bianchi, entraîneur du Wiliete Sport Clube de Benguela, se remet d'une agression dont il a été victime de la part d'un membre du staff technique sud-africain des Mamelodi Sundowns, dimanche, dans les couloirs du stade national Tundavala de Huíla.

L'entraîneur hispano-brésilien a reçu un coup de pied d'un membre du staff sud-africain alors qu'il se dirigeait vers la salle de presse après le match aller du deuxième tour de qualification pour la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF, qui s'est soldé par un match nul 0-0.

S'adressant à la presse lundi, le vice-président du club de Benguela, Vitorino Lunga Vicele, a déclaré qu'il s'agissait d'un incident « très triste » et inapproprié pour le football, d'autant plus que la rencontre s'était déroulée dans le respect des règles.

Un bref échange de mots a eu lieu entre les deux bancs de touche, chose courante à ce moment-là, mais le différend a été réglé à la mi-temps.

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Moment de confusion à l'entrée du tunnel

Selon le directeur sportif, alors que Beto Bianchi quittait les vestiaires pour se rendre à la conférence de presse, « il a reçu un coup de pied dans une zone sensible », s'est effondré et n'a pu se relever qu'après 50 minutes d'intervention de l'INEMA, au stade de Tundavala.

« Ce genre de comportement est inadmissible, surtout entre deux équipes professionnelles. Nous allons donc porter plainte auprès des instances compétentes de la CAF et de la justice angolaise », a-t-il déclaré.

Vitorino Lunga Vicele a indiqué que l'entraîneur réagissait positivement, mais que le club entreprenait des démarches pour signaler l'incident à la CAF dans le cadre de sa juridiction sportive, même si le commissaire de match l'avait déjà enregistré.

Une plainte pénale a également été déposée auprès de la police, qui suit l'affaire, pour l'instant sans arrestation.

Il a toutefois souligné que la direction des Mamelodi Sundowns avait déjà présenté ses excuses, verbalement et par écrit.

Contactée par l'ANGOP, la porte-parole du commandement provincial de Huíla de la Police nationale, Renata Matos, a déclaré qu'un désaccord avait éclaté entre les deux entraîneurs dans les vestiaires après le match.

Cependant, Wiliete n'a pas porté plainte, les deux instances dirigeantes s'étant calmées après avoir discuté et trouvé un accord.