Cote d'Ivoire: Justice - Koua Justin placé sous contrôle judiciaire après son audition

Le premier secrétaire général adjoint du Ppa-CI a achevé son audition, ce lundi 19 octobre 2026, devant le 8e cabinet de la section antiterroriste à Abidjan. Il a été autorisé à regagner son domicile, sous contrôle judiciaire.

Nouvelle étape judiciaire pour Koua Justin. Le premier secrétaire général adjoint du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), formation politique de Laurent Gbagbo, a terminé son audition, ce lundi 19 octobre 2026, devant le 8e cabinet de la section antiterroriste du tribunal d'Abidjan.

À l'issue de cette procédure, il a été placé sous contrôle judiciaire, comme les responsables de son parti entendus avant lui, et a pu regagner son domicile.

Cette audition intervient dans un contexte marqué par plusieurs convocations de cadres de l'opposition devant la juridiction spécialisée. Le dossier de Blaise Lasm, secrétaire général adjoint du Ppa-CI, retient particulièrement l'attention. Après 384 jours de détention, il comparaît ce lundi devant le tribunal correctionnel du Plateau.

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Arrêté fin septembre 2025, en même temps que Dahi Nestor Douhouré, Blaise Lasm avait été placé sous mandat de dépôt le 30 septembre 2025. Il était initialement poursuivi pour provocation à l'insurrection, atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire, ainsi que trouble à l'ordre public.

Toutefois, une ordonnance rendue le 7 septembre 2026 a prononcé un non-lieu partiel dans son dossier. Selon son avocate, les chefs d'accusation les plus graves ont été abandonnés.

L'atteinte à l'autorité de l'État a notamment été requalifiée en complot contre l'autorité de l'État, sans acte commis ou commencé en vue de sa réalisation.