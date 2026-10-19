Cote d'Ivoire: L'église du christianisme céleste en deuil - Le révérend pasteur Ediémou Blin Jacob n'est plus

L'église du christianisme céleste est en deuil. Le révérend pasteur Ediémou Blin Jacob a tiré sa révérence. Il est décédé dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 octobre 2026, dans une clinique à Abidjan. Pour l'heure, les circonstances de son décès ne sont pas connues.

Engagé en faveur de la paix, il avait, lors d'une conférence de presse tenue le 8 octobre 2026, appelé à la réconciliation, à l'unité et à la paix entre les deux camps opposés au sein de l'église, notamment celui dirigé par l'évangéliste Justin Kouamé Ackah.

Dans sa paroisse Saint-Raphaël de Vridi, il avait insisté sur la nécessité du pardon, du dialogue et de la prière commune pour surmonter les divisions.

Se référant aux enseignements du prophète fondateur Samuel Biléou Joseph Oshoffa, il avait réaffirmé sa disponibilité à engager des discussions avec ses coreligionnaires et exprimé le souhait de célébrer la Journée nationale de la paix, prévue le 15 novembre 2026, avec des fidèles réconciliés.

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Il avait par ailleurs salué l'engagement de l'ancien Président béninois, Patrice Talon, facilitateur du processus de réunification de l'église, ainsi que le soutien du Président ivoirien, Alassane Ouattara. Enfin, il avait lancé un appel à la cohésion sociale, au vivre-ensemble et à une paix durable en Côte d'Ivoire.