Cote d'Ivoire: Kiff Tes Vacances de SUNU - 200 jeunes stagiaires génèrent 105 millions FCFA en deux mois d'immersion

Lancée le 21 août 2026, la troisième édition du programme « Kiff tes Vacances » de SUNU Assurances s'est achevée le samedi 17 octobre 2026, à la salle de conférence de l'immeuble Crrae-Umoa. La cérémonie de clôture a réuni les 200 jeunes bénéficiaires ayant pris part à cette initiative destinée à offrir une expérience professionnelle enrichissante aux étudiants.

Durant ces deux mois d'immersion, les participants ont pris part à plusieurs activités, notamment une journée sportive organisée le 11 septembre au terrain de Biafra autour du fitness et du maracana, ainsi qu'une action sociale le 2 octobre marquée par un don de kits scolaires aux élèves de la Fraternité Sainte Marie des Pauvres et des Petits de Koumassi.

À l'issue d'un appel à candidatures, les 200 étudiants retenus ont été intégrés au réseau propriétaire (marché des particuliers) de SUNU Assurances Vie Côte d'Ivoire, où ils ont pu se familiariser avec les réalités du terrain tout en développant leurs compétences professionnelles et commerciales.

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Répartis en 39 équipes, les stagiaires ont été évalués tout au long du programme. La phase finale a été marquée par la remise de cinq distinctions, notamment pour les meilleures équipes, les meilleurs prospects et le meilleur stagiaire.

Chaque participant est reparti avec une prime de 50 000 FCFA, un certificat de participation, une carte de transport ainsi que divers lots attribués aux meilleurs « KTVistes ». Les jeunes ont également bénéficié d'une immersion au sein des différentes directions, départements et services de SUNU Assurances Côte d'Ivoire.

Une jeunesse saluée pour ses performances

Prenant la parole au nom de la Direction générale, Ezédine N'diaye a exprimé sa fierté face à l'engagement des participants. « Grâce à votre implication, 1 253 familles ont été convaincues de souscrire à une assurance. Ce résultat remarquable traduit votre détermination et votre sérieux. Je vous encourage à demeurer ambitieux, humbles et persévérants, car le succès repose sur le travail, l'éthique et le partage », a-t-il déclaré, tout en félicitant les encadreurs pour la qualité de leur accompagnement.

Pour sa part, Jean François Koua, administrateur des ventes et chargé de la formation, s'est réjoui du succès de l'édition 2026 qu'il considère comme une véritable école d'apprentissage et un cadre d'éclosion des talents. Il a invité les jeunes à croire en leurs capacités, à faire preuve de persévérance et à poursuivre leurs ambitions avec détermination, tout en saluant le soutien de la Direction générale, des encadreurs et des parents.

Des résultats au-delà des attentes

Faisant le bilan du programme, Colette Etia, Senior Manager Réseau Propriétaire, a souligné que cette édition constituait un pari collectif impliquant stagiaires, encadreurs et équipes de SUNU Assurances. Les performances enregistrées ont largement dépassé les objectifs fixés. Le programme a en effet généré un chiffre d'affaires de 105 millions FCFA pour un objectif initial de 50 millions FCFA, soit un taux de réalisation de 209 %.

Sur le plan commercial, 1 253 contrats ont été réalisés pour un objectif de 1 800 contrats, correspondant à 70 % de l'objectif fixé.

Au-delà des chiffres, Colette Etia a insisté sur la richesse humaine de l'expérience, qui a permis aux participants de renforcer leurs compétences commerciales, leur persévérance et leur confiance en eux. Elle a également rendu hommage aux encadreurs pour leur engagement dans la transmission du savoir et l'accompagnement des jeunes talents, avant de remercier la Direction générale ainsi que l'ensemble des équipes managériales et opérationnelles ayant contribué au succès du projet.

Reprenant sa devise, « La hauteur, vous l'avez vue en montant », elle a félicité les stagiaires pour avoir relevé le défi avec brio et les a exhortés à poursuivre leur progression avec audace et ambition.

Filiale du Groupe SUNU, acteur panafricain des services financiers présent dans 17 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, SUNU Assurances évolue au sein d'un ensemble comprenant une trentaine de sociétés, dont 9 compagnies d'assurance Vie, 17 compagnies d'assurance IARD, 2 banques (au Sénégal et au Togo), 1 institution de microfinance et 2 sociétés de gestion santé.