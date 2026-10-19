Cote d'Ivoire: Zouan-Hounien - A'Salfo et l'Ong Phare de vie au secours de l'école de Boutouo

La Fondation Magic System et l'Ong Phare de vie ont lancé, le samedi 17 octobre 2026, les travaux de construction d'un bâtiment de trois classes et de latrines à l'école primaire publique de Boutouo, dans le département de Zouan-Hounien. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a pris part à la cérémonie.

L'école primaire publique de Boutouo, dans le département de Zouan-Hounien, bénéficiera bientôt de nouvelles infrastructures. La Fondation Magic System, dirigée par l'artiste A'Salfo, et l'Ong Phare de vie ont procédé, le samedi 17 octobre 2026, à la pose de la première pierre d'un bâtiment de trois classes et de latrines.

La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et de Pélagie Gonto, directrice adjointe de l'Office national de l'état civil et de l'identification (ONECI) et présidente de l'Ong Phare de vie. Les travaux devraient durer trois mois.

Prenant la parole, A'Salfo s'est réjoui de l'accueil réservé à sa délégation. Il a également salué l'engagement de l'Ong Phare de vie en faveur du bien-être des populations.

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Expliquant les raisons du choix de cette école, le leader du groupe Magic System a rappelé le rôle de l'éducation dans le développement. « L'éducation est la porte d'entrée du développement », a-t-il déclaré, soulignant également l'importance de l'école dans la prévention des problèmes sociaux.

Il a, par ailleurs, présenté les missions de la fondation qu'il dirige. « Nous nous sommes donné pour mission de créer une chaîne de solidarité. Nous faisons de l'assistance communautaire par l'accès des enfants et des adolescents vulnérables à l'éducation, ainsi que le développement social des femmes démunies en milieu rural », a-t-il expliqué.

Un soulagement pour les populations

Pour Pélagie Gonto, cette initiative constitue une avancée pour l'école de son village. Elle s'est réjouie de la perspective d'augmentation du nombre de salles de classe et a exprimé sa reconnaissance à la Fondation Magic System.

« C'est un sentiment de joie et de satisfaction. Aujourd'hui, la pose de cette première pierre est déjà un début de solution que la Fondation Magic System apporte à l'école de Boutouo. Merci à A'Salfo et à ses camarades », a-t-elle déclaré.

La présidente de l'Ong Phare de vie a également rendu hommage au ministre Vagondo Diomandé, dont le plaidoyer aurait contribué à la concrétisation du projet.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a, pour sa part, salué une initiative qui répond à un besoin exprimé par les populations. Il a insisté sur la nécessité de disposer de salles de classe supplémentaires.

« La cérémonie nous inspire un sentiment de joie, vu la nécessité et l'urgence qu'il y avait à créer des salles supplémentaires. La présence de la Fondation Magic System à nos côtés ce jour est la preuve que l'Ong Phare de vie est efficace dans la gestion de ses projets », a affirmé Vagondo Diomandé.

Il a également salué la présence du ministre-conseiller Mabri Toikeusse et invité les habitants à consolider la cohésion sociale afin de favoriser l'intervention d'autres acteurs du développement.

Au nom des populations, le patriarche Koui a exprimé sa gratitude aux deux structures pour leur engagement en faveur de l'éducation dans le village.

Avec la construction annoncée de ces nouvelles infrastructures, Boutouo espère améliorer les conditions d'apprentissage des élèves et répondre aux besoins de son école primaire publique.