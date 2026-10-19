Cote d'Ivoire: Liga - Diomandé illumine le Bernabéu, le Real Madrid surclasse Séville

L'attaquant ivoirien Yan Diomandé s'est illustré en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive lors de la victoire du Real Madrid face au Fc Séville (4-1), le dimanche 18 octobre 2026, au stade Santiago-Bernabéu. Un succès qui permet aux Merengues d'aborder le Clasico face au Fc Barcelone avec confiance.

Le Real Madrid a signé une victoire convaincante face au Fc Séville (4-1), dimanche 18 octobre, à l'occasion de la 9e journée de Liga. Dans une rencontre marquée par de belles réalisations, l'Ivoirien Yan Diomandé s'est distingué en contribuant à deux des quatre buts madrilènes.

Selon le compte rendu publié par le club madrilène, l'ailier ivoirien a d'abord délivré une passe décisive à Arda Güler, qui a ouvert le score à la 30e minute. Le Turc a conclu l'action d'une frappe du pied gauche à l'entrée de la surface. Sept minutes plus tard, Kylian Mbappé a doublé la mise au terme d'une action individuelle de grande qualité, permettant au Real Madrid de regagner les vestiaires avec deux buts d'avance.

Au retour des vestiaires, l'attaquant français a récidivé. À la 63e minute, il a transformé un penalty d'une panenka, après avoir lui-même obtenu la faute dans la surface. Cette réalisation a porté le score à 3-0 et rapproché davantage les Madrilènes de la victoire.

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Diomandé confirme son efficacité

Le Fc Séville a tenté de réagir en réduisant l'écart à la 80e minute grâce à Manu Bueno. Mais la réponse madrilène n'a pas tardé. Deux minutes plus tard, Yan Diomandé a inscrit le quatrième but de son équipe au terme d'une action individuelle conclue par une frappe puissante du pied droit depuis l'entrée de la surface.

Titularisé au sein du onze madrilène, l'international ivoirien a ainsi confirmé son importance dans le dispositif offensif de son équipe. Sa contribution directe à deux buts illustre sa capacité à peser sur le jeu, aussi bien dans la création que dans la finition.

Cette prestation intervient dans un contexte favorable pour le jeune attaquant, qui poursuit sa progression au sein de l'effectif madrilène.

Le Clasico en ligne de mire

Grâce à ce succès, le Real Madrid totalise 21 points et occupe la troisième place du classement, derrière le Fc Barcelone et l'Atlético de Madrid. Les Madrilènes restent ainsi à six longueurs du leader barcelonais, selon le classement établi après cette 9e journée.

Cette victoire intervient à quelques jours d'un rendez-vous majeur : le Clasico face au Fc Barcelone, prévu le dimanche 25 octobre. Pour les hommes de José Mourinho, le succès contre Séville constitue un résultat encourageant avant cette confrontation.

Pour Yan Diomandé, cette prestation représente également une occasion de confirmer son potentiel sur la scène européenne. À seulement 19 ans, l'ailier ivoirien dispose d'une nouvelle occasion de s'affirmer dans l'un des clubs les plus prestigieux du football mondial.