Afrique: Musique ivoirienne - Émergence et exportation des nouvelles scènes au coeur d'un débat

« Comment faire émerger et exporter les nouvelles scènes musicales ivoiriennes ? » Telle est l'une des thématiques des ateliers de formation qui ont accompagné les artistes dans leur développement professionnel et artistique, lors du festival Alté Club, le 17 octobre 2026, à l'Institut français de Côte d'Ivoire, à Abidjan-Plateau.

Cette conférence, qui avait pour objectif de valoriser la diversité musicale ivoirienne et de favoriser le rayonnement de ses nouvelles scènes, a réuni des acteurs de l'industrie culturelle en Côte d'Ivoire.

Les conférenciers étaient Ali le Code, producteur et manager stratège ; Stanislas de Stabenrath, producteur et entrepreneur culturel ; Black Charles, DJ, curateur musical et co-fondateur de la Sunday ; Renard Barakissa, artiste biamasseur ; Cheick Togba, entrepreneur culturel et manager d'artistes ; et Daayvs, rappeur.

Ces professionnels de la musique ont tous reconnu que la scène musicale ivoirienne connaît un développement significatif grâce à l'essor des technologies de communication et des réseaux sociaux, qui offrent une visibilité accrue aux artistes locaux. Des genres musicaux comme le rap ivoire et le coupé-décalé, portés notamment par des figures telles que Didi B et Himra, gagnent en reconnaissance internationale.

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Pour réussir, les jeunes artistes doivent comprendre l'importance du branding et du marketing, s'inspirer des grands noms et sortir de leur zone de confort afin de nouer des échanges culturels. Un bon manager est essentiel pour gérer les aspects juridiques et contractuels de leur carrière, tandis qu'une identité visuelle forte, soutenue par des vidéos de qualité, est indispensable pour se démarquer. Enfin, un représentant capable de négocier avec les labels est nécessaire pour promouvoir les artistes à l'international.

La scène urbaine ivoirienne se trouve ainsi à un tournant prometteur sur les plans culturel et musical. Il est donc essentiel de poursuivre cette dynamique afin de renforcer sa position sur la scène mondiale.

Parmi les intervenants, Stanislas de Stabenrath, producteur et entrepreneur culturel, a évoqué l'importance de créer des événements associant réseautage et culture afin de favoriser des connexions authentiques. Il a également souligné l'importance de la structuration et de la maîtrise du budget dans l'industrie musicale.

Il a, en outre, soulevé la question de la manière dont les DJ et les curateurs musicaux peuvent faire rayonner leurs événements et les positionner à l'international. Il a enfin exprimé son admiration pour le travail accompli dans ce domaine, tout en insistant sur l'importance de la scène urbaine et de son évolution.

Pour conclure, les experts ont souligné l'impact des réseaux sociaux dans la promotion de la musique et de la danse, ainsi que l'importance de créer des liens entre différents secteurs pour soutenir le développement de l'industrie musicale.