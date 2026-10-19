Tunisie/Libye: Ligue des champions - 2e tour préliminaire - AL Souihly-EST (1-0) - Les « Sang et Or » mal inspirés...

Bechir Ben Said a sauvé l'EST à trois reprises. La supériorité d'Al Souihly était évidente hier. Cependant, rien n'est perdu.

La première manche du duel EST-Al Souihly disputée à Misrata a tourné en faveur des Libyens par la petite marge d'un but. Un match intense, musclé qui a été mieux géré par les Libyens. Ce n'était pas une fameuse copie de l'EST de Pablo Franco franchement. Sur l'ensemble du match, Al Souihly s'est montré plus dangereux et mieux structuré.

La raison est simple, la qualité des joueurs étrangers était indiscutable et meilleure du côté libyen. Bechir Ben Said a dû intervenir au moins trois fois pour éviter une lourde défaite. Déjà à la 1' du match, un tir de Panda est arrêté par Ben Saied, avant que le poteau gauche ne sauve l'EST sur coup franc à la 11". Castillo, Rafiaa et Hadj Mahmoud étaient malmenés par Sibo, Glaieb (quelle aisance !) et Panda qui décrochait à gauche.

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Devant, les mouvements de Blaili étaient prévisibles et il n'a pu faire la différence. A force de subir, l'EST a commis l'erreur par Lifi qui n'a pas su contrôler son geste en heurtant un joueur libyen. Penalty transformé par Ayoub Ayed à la 61'. Réaction de l'EST ? Pas vraiment, la supériorité athlétique des coéquipiers de Castillo n'avait pas été concrétisée, surtout en fin du match. Al Souihly a reculé, mais les changements de Pablo étaient tardifs, et les attaquants n'ont pas été incisifs. Hadj Ali a raté une facile occasion à la 84' : seul face au gardien libyen il croise trop la balle.

Al Souihly, à l'effectif riche, a reculé, mais ses milieux ont su gérer la possession et étaient dangereux dans le jeu en transition. 1-0 n'est pas un résultat fatal. Rien n'est perdu pour l'EST qui a les moyens de rattraper son retard. Al Souihly n'est pas, en revanche, une équipe facile à manier, elle a de bons joueurs étrangers et ne sera pas prenable à Radès. Ribeiro, absent hier pour blessure, serait là pour donner plus de tonus au jeu offensif.