Tunisie/Congo-Kinshasa: Les Clubistes accrochent les Corbeaux à Lubumbashi - Quand le CA ne rentre pas bredouille !

Faire preuve de patience dans la possession et enfin préparer tous les scénarios. En terrain conquis, le coach Maher Kanzari devra forcément maintenir l'humilité et la vigilance en rappelant aux siens que l'adversaire se produira différemment à Radès.

Le Club Africain a donc décroché un nul précieux (1-1) face au TP à Lubumbashi. Un résultat qui lui permet d'envisager le retour avec davantage de convictions. Outre les deux faits marquants du match, l'ouverture du score congolaise signée de la tête par Josué Kazema Baso à la 38' et l'égalisation clubiste par l'intermédiaire d'Alain Kanté, la minute qui suit, le CA a certes subi la plupart du temps, mais son rendement global a été marqué par une solidité défensive cruciale en seconde période.

Avec un dispositif en 4-3-3, le onze clubiste a ainsi su faire le dos rond face aux multiples assauts des Corbeaux, optant pour un plan de jeu ultra-pragmatique et rigoureux basé sur un bloc défensif compact pour arracher à terme un bon résultat. Samedi dernier, au stade de la Kamalondo, Maher Kanzari a mis en place un système articulé pour quadriller le terrain, contenir la pression des Corbeaux et contrer rapidement dans les espaces. Avec un entrejeu densifié (bloc bas et médian de temps à autre), les Clubistes ont ratissé un maximum de ballons et les Saidou Khan, Cherimi et Alain Kanté ont ainsi fermé les angles de passes des Congolais.

Discipline tactique

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Face au TP Mazembe, l'on note que l'alignement de profils travailleurs comme Alain Kanté, Saidou Khan, Ryan Tetego et Osama Cherimi a permis de stabiliser le bloc sous la tempête. Aussi, plus bas, devant le vif gardien Mouhib Chamekh, les deux joueurs de l'axe, Ismaila Simpara et Mamadou Diatta sont restés regroupés pour repousser à terme les multiples vagues adverses. Autre facette du CA à Lubumbashi, l'utilisation de la vitesse en transition. Là, en attaque, Kanzari s'est appuyé sur la pointe de vitesse de Philippe Kinzumbi pour accompagner Taddeus Nkeng et tenter de convertir la moindre opportunité de contre-attaque. En RD Congo, devant un public incandescent, la discipline tactique clubiste s'est avérée payante. D'ailleurs, l'on remarque qu'après avoir concédé l'ouverture du score, le CA a immédiatement appliqué son plan de projection rapide et a égalisé. Globalement, à Lubumbashi, face au siège constant du TP Mazembe, le CA s'en est donc sorti à bon compte, mais ce résultat ne doit pas occulter que le résultat de l'aller constitue une fausse sécurité, un piège mental pour des Clubistes qui auraient tort de penser avoir fait le plus dur. Nul doute cependant que coach Maher Kanzari abordera le retour avec un message simple. Ce sera un match sec, une finale. Le match aller n'existe plus !