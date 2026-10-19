Tunisie: Intempéries en Tunisie - Appel à la vigilance face aux risques d'orages, de fortes pluies et de grêle

L'Observatoire National de la Sécurité Routière (ONSR) a exhorté, dans un communiqué publié ce lundi, l'ensemble des usagers de la route à faire preuve d'une extrême prudence et à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité. Cette mise en garde fait suite aux prévisions météorologiques annonçant la formation progressive de nuages denses accompagnés de pluies temporairement orageuses, localement intenses, et de chutes de grêle.

Selon l'Institut National de la Météorologie (INM), ces perturbations toucheront principalement les régions orientales du nord et du centre, ainsi que localement le sud, tandis que le reste du pays connaîtra des passages nuageux. Les vents souffleront quant à eux de modérés à forts, en particulier dans les zones côtières, orientaux sur le nord et le centre, et occidentaux sur le sud.

Face à ces conditions, l'Observatoire recommande aux conducteurs de réduire leur vitesse. En effet, la chaussée mouillée réduit l'adhérence des pneumatiques et allonge sensiblement les distances de freinage. Il est également impératif de doubler les distances de sécurité pour éviter toute collision en cas d'arrêt brusque.

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L'ONSR insiste sur la nécessité d'éviter les accumulations d'eau et de ne prendre aucun risque en traversant des routes submergées ou des bas-fonds deoueds, même si le niveau de l'eau semble faible. Il est en outre conseillé d'allumer les feux de croisement afin d'améliorer la visibilité et d'être vu par les autres usagers, particulièrement lors des fortes averses ou des orages.

Mettant en garde contre les vents violents près des côtes, l'Observatoire conseille de tenir le volant fermement afin de parer aux rafales latérales soudaines, notamment sur les ponts, les axes routiers découverts et lors du dépassement de poids lourds. Il recommande d'éviter les manoeuvres brusques et les freinages violents, en privilégiant l'usage progressif des freins pour prévenir les risques de glissade et de perte de contrôle du véhicule.

Enfin, l'ONSR appelle à se protéger contre les chutes de grêle en s'abritant dans un endroit sûr et en évitant de stationner sous les grands arbres ou les panneaux publicitaires.