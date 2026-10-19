Tunisie: Ministère de l'Intérieur - Ouverture d'un concours externe pour 65 postes

Le ministère de l'Intérieur lance un grand concours externe sur épreuves. Cette initiative vise à pourvoir 65 postes vacants dans ses services et administrations. L'offre s'adresse à des profils variés avec différents niveaux d'études.

Selon le Journal officiel publié le 12 octobre 2026, les examens débuteront le 11 décembre 2026. La période de préinscription en ligne s'étendra du 29 octobre au 12 novembre 2026.

Une large diversité de profils recherchés

Le secteur administratif recherche 24 administrateurs. Ces recrutements concernent le droit public avec 16 postes, la finance avec 4 postes et la comptabilité avec 4 postes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le corps des ingénieurs principaux ouvre 11 postes. Le secteur informatique accueille 5 spécialistes et le génie civil en compte 2. Un poste est ouvert dans chaque domaine suivant : électromécanique, électricité, énergie et statistiques.

Des opportunités dans les métiers techniques et informatiques

Le secteur technique comprend 13 assistants techniques. Les besoins couvrent l'électricité du bâtiment, la maintenance micro-informatique, l'entretien des ascenseurs et la mécanique automobile à raison de 2 postes par spécialité. La climatisation, le façonnage d'imprimerie et le contrôle de chantier proposent chacun un poste.

Ce même secteur recrute 8 techniciens principaux. Les besoins ciblent la conduite de chantier, les systèmes électriques, la décoration d'intérieur, les énergies renouvelables, l'électronique et la mécatronique automobile.

L'administration recrute également 7 analystes et techniciens en systèmes d'information. Enfin, 2 postes sont réservés aux architectes principaux.

Comment déposer le dossier de candidature

Les candidats peuvent envoyer leur dossier par courrier recommandé ou le déposer sur place. La réception s'effectue au bureau d'ordre central de la Direction générale des affaires administratives et financières. L'adresse se situe au 24-26, avenue de la Liberté, 1002 Tunis.