Tunisie-Oman-coopération agricole - Le lait de chamelle au coeur d'un projet de partenariat

Un projet de collecte de lait de chamelle auprès de petits producteurs, dans le cadre d'un partenariat entre deux entreprises privées tunisienne et omanaise, a été au centre d'une rencontre, dimanche à Mascate, entre le ministre tunisien de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzeddine Ben Cheikh, et son homologue omanais, Saud bin Hamoud Al Habsi, indique le département de l'Agriculture, lundi, dans un communiqué.

Ce projet vise notamment à favoriser le partage d'expériences, à valoriser les produits locaux et à soutenir les petits éleveurs, précise la même source. La rencontre s'est tenue en marge de la participation d'une délégation tunisienne à la 6e session du Conseil des membres du Conseil international des dattes (IDC), organisée dans la capitale omanaise.

À cette occasion, les deux ministres ont souligné la nécessité d'activer le mémorandum d'entente conclu entre les deux pays, de définir les domaines de coopération prioritaires et d'accélérer la mise en oeuvre de projets communs.

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Ils ont également mis l'accent sur le renforcement de la coopération technique bilatérale, en privilégiant notamment le partage de l'expertise tunisienne dans le domaine de l'oléiculture et de l'expérience omanaise en matière de gestion des ressources en eau et de dessalement.

En marge de cette session, Ezzeddine Ben Cheikh s'est également entretenu avec le ministre libanais de l'Agriculture, Nizar Hani, au sujet des moyens de développer la coopération bilatérale dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Les deux parties ont souligné l'importance de dynamiser les échanges agricoles et commerciaux en tirant parti de la complémentarité des productions des deux pays. Le Liban dispose notamment de productions de pommes, de raisin et d'avocats, tandis que la Tunisie exporte principalement de l'huile d'olive, des dattes et des produits de la pêche.

Cette complémentarité ouvre des perspectives pour diversifier les échanges et élargir les débouchés commerciaux, selon le même communiqué.

Les deux ministres ont, par ailleurs, insisté sur la nécessité de finaliser les procédures en vue de la signature d'un accord général de coopération destiné à établir un cadre institutionnel pour le développement de partenariats dans les domaines d'intérêt commun.

Le ministre tunisien a également rencontré son homologue irakien, Abdul Rahim Jassim Al-Shammari, qui a exprimé l'intérêt de son pays pour l'expertise tunisienne dans plusieurs domaines, notamment l'aquaculture marine, la culture de l'olivier, la filière des dattes et la gestion des ressources en eau.

L'intérêt irakien porte en particulier sur les techniques post-récolte et la valorisation des produits agricoles, ainsi que sur la construction de barrages et d'ouvrages hydrauliques destinés à la collecte des eaux pluviales.

Le responsable irakien a également fait part de l'intérêt de son pays pour un éventuel approvisionnement en engrais chimiques tunisiens, sous réserve de la disponibilité d'une production suffisante pour répondre aux besoins du marché irakien.

La 6e session du Conseil des membres du Conseil international des dattes a réuni des ministres et des représentants gouvernementaux de 17 pays membres, ainsi que des représentants de plusieurs organisations internationales.

Les travaux ont porté sur les perspectives de développement de la filière du palmier dattier et des dattes, le renforcement de la coopération internationale et l'intensification des efforts conjoints des États membres pour promouvoir ce secteur stratégique.