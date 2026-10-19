Tunisie: La BCT appelle les banques à soutenir la campagne oléicole

À l'occasion du lancement de la campagne de cueillette des olives 2026-2027, la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a exhorté les établissements bancaires et financiers à redoubler d'efforts pour répondre aux besoins de financement de l'ensemble des acteurs de la filière oléicole. L'objectif est de garantir les meilleures conditions de réussite à cette saison stratégique et d'optimiser la qualité des services bancaires dispensés.

Dans une note circulaire (n° 2026-254) adressée le 16 octobre 2026 aux banques et institutions financières, l'institut d'émission a réaffirmé son engagement constant en faveur du soutien aux secteurs productifs, de la stimulation de l'investissement et de la promotion du développement économique.

La BCT a particulièrement insisté sur l'importance d'inscrire le financement du secteur de l'huile d'olive dans une stratégie pérenne. Elle appelle ainsi les bailleurs de fonds à mettre à disposition les liquidités nécessaires au profit des agriculteurs, des oléiculteurs, des propriétaires d'huileries et des exportateurs. Cette couverture financière doit permettre d'assurer la continuité des opérations à toutes les étapes de la chaîne de valeur, depuis la récolte et la trituration jusqu'au stockage et à l'exportation.

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Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre des efforts nationaux visant à assurer le bon déroulement de la saison oléicole, à renforcement la résilience financière des intervenants du secteur et à leur permettre de poursuivre leurs activités dans un cadre optimal.