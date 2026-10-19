Tunisie: Trafic de drogue - 25 ans de prison pour le passeur de 2 kg de cocaïne au port de La Goulette

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a tranché. Un individu impliqué dans une affaire d'importation clandestine de stupéfiants vient d'être condamné à 25 ans de réclusion criminelle, assortis d'une amende de 200 000 dinars.

L'affaire remonte à une tentative d'introduction de 2 kilogrammes de cocaïne sur le territoire national en provenance d'un pays européen, via le port passager de La Goulette.

Pour déjouer la vigilance des services douaniers et des forces de sécurité, le prévenu avait élaboré un mode opératoire minutieux : la drogue avait été subdivisée puis dissimulée avec soin à l'intérieur des semelles de plusieurs paires de chaussures. La perspicacité des agents de contrôle a toutefois permis de déceler la supercherie, d'intercepter la marchandise prohibée et de mettre fin au réseau d'acheminement.