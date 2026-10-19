Tunisie: Trafic de drogue - 25 ans de prison pour le passeur de 2 kg de cocaïne au port de La Goulette

19 Octobre 2026
La Presse (Tunis)

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a tranché. Un individu impliqué dans une affaire d'importation clandestine de stupéfiants vient d'être condamné à 25 ans de réclusion criminelle, assortis d'une amende de 200 000 dinars.

L'affaire remonte à une tentative d'introduction de 2 kilogrammes de cocaïne sur le territoire national en provenance d'un pays européen, via le port passager de La Goulette.

Pour déjouer la vigilance des services douaniers et des forces de sécurité, le prévenu avait élaboré un mode opératoire minutieux : la drogue avait été subdivisée puis dissimulée avec soin à l'intérieur des semelles de plusieurs paires de chaussures. La perspicacité des agents de contrôle a toutefois permis de déceler la supercherie, d'intercepter la marchandise prohibée et de mettre fin au réseau d'acheminement.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.