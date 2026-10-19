Tunisie: Élections universitaires - Le calendrier complet dévoilé

L'échéance démocratique au sein des établissements d'enseignement supérieur tunisiens est désormais fixée.

À travers la circulaire numéro 48 publiée au titre de l'année 2026, le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a officiellement arrêté le calendrier réglementant les élections des représentants des étudiants au sein des conseils scientifiques et des conseils d'université. Ce rendez-vous annuel vise à renouveler le dialogue institutionnel et à impliquer activement la jeunesse étudiante dans la gouvernance académique et pédagogique de leurs établissements.

Un calendrier électoral condensé et rigoureusement encadré

Le processus électoral s'étalera sur deux phases distinctes tout au long des mois de novembre et décembre 2026. La première étape stratégique concerne le dépôt des candidatures, fixé aux mercredi 18 et jeudi 19 novembre 2026, de neuf heures du matin jusqu'à seize heures. Après le traitement des dossiers, les candidats disposeront de la journée du vendredi 20 novembre pour effectuer d'éventuels retraits, avant que l'affichage officiel des listes de candidats ne soit réalisé le lundi 23 novembre.

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Le scrutin pour la désignation des membres des conseils scientifiques se déroulera le jeudi 26 novembre 2026, entre huit heures trente et seize heures. Dans un second temps, afin de garantir une coordination optimale à l'échelle sous-régionale et nationale, les élections pour la représentation au conseil de chaque université prendront le relais du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 2026.

Une représentativité ajustée à la complexité des parcours académiques

Afin de refléter fidèlement la diversité des profils d'étudiants, le législateur a prévu une clé de répartition minutieuse pour la composition des conseils scientifiques. Le nombre de sièges varie de deux à quatre selon la nature des formations dispensées par l'établissement. Dans les structures proposant exclusivement des cursus de licence ou des filières préparatoires sans troisième cycle, la représentation est fixée à deux membres.

Lorsque l'établissement intègre des cycles de master et de doctorat en plus de la licence, le conseil accueille trois représentants, à raison de deux pour le premier cycle et d'un pour les cycles supérieurs. Les structures les plus complexes, englobant la licence, les classes préparatoires, les écoles d'ingénieurs et la formation doctorale, atteignent le plafond de quatre représentants élus. Les facultés de santé ainsi que l'École nationale d'architecture appliquent une règle tripartite spécifique qui réserve un siège pour chaque cycle d'études disponible.

Les conseils d'université, sommet de la gouvernance participative

Au niveau des conseils d'université, la mécanique électorale prend la forme d'un scrutin indirect qui renforce la légitimité institutionnelle des élus. Les membres siègent pour un mandat d'un an renouvelable, distribués proportionnellement aux différents cursus universitaires en application de la loi numéro 19 de l'année 2008. Un siège est ainsi attribué pour le premier cycle universitaire comprenant la licence, le Bachelor of Business Administration, la prépa et le premier cycle médical. Un deuxième siège revient au second cycle couvrant le diplôme d'ingénieur, le master et les masters de spécialité, tandis qu'un troisième siège est dédié au doctorat et au troisième cycle médical.

Ces représentants universitaires sont élus directement par le collège formé par l'ensemble des étudiants déjà élus dans les conseils scientifiques des établissements rattachés. Afin de garantir le cumul zéro et une répartition équitable des responsabilités au sein du paysage universitaire, le cadre juridique interdit formellement aux étudiants siégeant déjà dans un conseil scientifique d'établissement de se porter candidats à un siège au conseil d'université.