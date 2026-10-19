Tunisie/Algérie: Ligue 1 algérienne - Le CS Constantine se sépare de Mondher Kebaier

Le CS Constantine a officialisé la fin de sa collaboration avec l'entraîneur tunisien Mondher Kebaier, a annoncé le club algérien sur ses réseaux sociaux.

Cette décision d'évincer le technicien tunisien intervient au lendemain d'un revers cinglant essuyé samedi dernier face à la JS El Biar (4-2), dans le cadre de la 6e journée de la Ligue 1 professionnelle.

Pâtissant de cette contre-performance inattendue, le club constantinois pointe désormais à la 9e place du classement général de la zone Élite avec 7 points au compteur, affichant un bilan mitigé de deux victoires, un match nul et trois défaites.