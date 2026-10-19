Tunisie: Ligue 1 - 6e journée - L'Etoile rebondit à Béja

L'ESS retrouve le sourire. L'USM vient à bout du PSSE, le CSHL et la JSO se quittent en bons amis et l'ASM corrige l'ESM.

Quatre matchs de la Ligue 1 se sont déroulés hier, seulement la moitié des rencontres de cette journée a eu lieu en raison des différentes échéances continentales de nos participants. A Béja, au Boujemaa Kmiti, si l'Olympique de Béja voulait mettre fin à sa mauvaise série, à la réception de l'Etoile Sportive du Sahel, un adversaire qui restait sur une défaite à domicile contre le CS Hammam-Lif, la tournure de la rencontre n'a pas souri aux Cigognes qui ont pris deux buts en première période, des réalisations signées par Oussama Abid sur penalty, puis par Achraf Ben Dhiaf (un beau but d'ailleurs) avant même la demi-heure de jeu. Les Béjaois ont cependant réagi par Ibrahim Ogoulola, auteur de la réduction du score avant la mi-temps, mais par la suite, après la pause, l'Etoile est revenue à la charge.

Vers la 50', Abid manquera de tuer le match sur penalty repoussé par le portier Chahine Smaoui. Vers la fin de la rencontre, l'OB va certes pousser le bouchon mais les Béjaois vont évoluer en infériorité numérique avec l'expulsion d'Alpha Sidibé lors du money-time. En fin de compte, sur ce match, l'Etoile a mérité sa victoire. A Monastir, au Mustapha Ben Jannet, après avoir concédé un nul vierge face au Club Athlétique Bizertin, l'US Monastirienne a croisé le Progrès de Sakiet Eddaier, un Onze qui avait antérieurement battu le Club Sportif Sfaxien. Avisés et déterminés, les Bleus vont débloquer vers l'heure de jeu par Chaïm El Djebali sur un tir enveloppé en pleine lucarne.

Irresistibles Marsois

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En banlieue nord, c'est un ASM décidé à monter en grade qui a reçu les Miniers de l'ES Métlaoui, une équipe battue lors de la journée écoulée par le Stade Tunisien. Lors de cette rencontre, les gars du Saf Saf vont prendre le match par le bon bout, prendre l'avantage par Firas Aifia à cinq minutes de la pause, puis enfoncer le clou par Nour Mani, sur penalty à la 46'. Ensuite, à cinq minutes du terme, l'ASM va définitivement se mettre à l'abri par Aziz Traidi. Les Marsois ont construit leur victoire. Enfin, en banlieue sud, les Verts du CS Hammam-Lif recevaient la JS Omrane pour confirmer leur bon rendement à l'Olimpico face à l'ESS. Quant à la JSO, contrainte au nul face à l'ASM, seule la victoire était envisagée. Sur cette rencontre, la JSO a ouvert les hostilités par Ouday Belhadj sur penalty. Et le CSHL a ensuite égalisé par Zied Ben Salem vers la demi-heure de jeu. On en restera là pour ce match.

Résultats des rencontres

Rencontre Score ES Hammam-Sousse - US Ben Guerdane 0-2 AS Marsa - ES Métlaoui 3-0 CS Hammam-Lif - JS Omrane 1-1 US Monastir - ES Sakiet Eddaier 1-0 Olympique de Béja - Étoile du Sahel 1-2

Classement général

Rang Club Pts J G N P Diff. 1 US Ben Guerdane 14 6 4 2 0 +5 2 Espérance de Tunis 12 5 4 0 1 +3 3 US Monastir 12 6 3 3 0 +3 4 PS Sakiet Eddaier 11 6 3 2 1 +3 5 Club Africain 9 4 3 0 1 +2 6 JS Omrane 9 6 2 3 1 +1 7 CS Sfaxien 8 5 2 2 1 +2 8 CA Bizertin 8 5 2 2 1 0 9 Stade Tunisien 7 4 2 1 1 +2 10 Étoile du Sahel 7 5 2 1 2 0 11 ES Zarzis 6 5 2 0 3 0 12 AS Marsa 5 5 1 2 2 +1 13 CS Hammam-Lif 4 6 1 1 4 -3 14 ES Métlaoui 3 6 1 0 5 -6 15 Olympique de Béja 2 6 0 2 4 -5 16 ES Hammam-Sousse 1 6 0 1 5 -8

Pts : points ; J : matchs joués ; G : victoires ; N : matchs nuls ; P : défaites ; Diff. : différence de buts.

Prochaines rencontres - Jeudi 29 octobre à 14h30