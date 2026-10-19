Angola: L'ambassade au Vietnam soutient la délégation angolaise aux réunions annuelles de la BM et du FMI

Bangkok — La participation de la délégation angolaise aux réunions annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), qui se sont terminées dimanche, en Thaïlande, a bénéficié du soutien diplomatique de l'ambassade d'Angola au Vietnam.

À cet effet, l'ambassade a dépêché à Bangkok (Thaïlande) la conseillère diplomatique, Maria Silva, représentant l'ambassadeur Fernando Miguel, et l'assistante financière, Maria Duong.

Ce soutien diplomatique visait à consolider la position stratégique de l'Angola dans les discussions économiques mondiales, à promouvoir la coopération avec les organisations financières multilatérales et à assurer une action coordonnée de la diplomatie angolaise en Asie du Sud-est.

Basée à Hanoï, la capitale vietnamienne, la mission diplomatique dirigée par Fernando Miguel assure également la juridiction de l'Angola sur le Cambodge, le Laos, la Malaisie, Singapour et la Thaïlande.

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Les réunions annuelles ont porté sur les principaux défis actuels de l'économie mondiale et les perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Durant les sept jours de la 82e édition des Assemblées annuelles du Groupe Banque mondiale et FMI, les participants ont abordé les principaux défis auxquels l'économie mondiale est confrontée et les perspectives d'une croissance plus durable, résiliente et inclusive.

Ont également été mis en avant des questions relatives à la mobilisation des capitaux privés, à la création d'emplois, à l'innovation technologique, à l'intelligence artificielle et au renforcement de la résilience économique, autant de sujets jugés essentiels à la transformation des économies et à la promotion d'un développement plus inclusif.

La délégation angolaise, présente à cet événement qui a débuté lundi 12, était conduite par le secrétaire d'État au Plan, Luís Epalanga, et comprenait notamment le gouverneur de la Banque nationale d'Angola, Manuel Tiago Dias, et le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Ottoniel dos Santos.

L'événement s'est déroulé sous le thème « Nouveaux horizons pour la Thaïlande : autonomiser les populations, renforcer la résilience ». C'est la deuxième fois que la Thaïlande accueille les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI, la première ayant eu lieu en 1991.

Outre ces Assemblées, qui se tiennent généralement en octobre de chaque année, en alternance entre deux éditions consécutives aux États-Unis et une dans un pays membre, la Banque mondiale et le FMI organisent également chaque année les Réunions de printemps, qui se déroulent en avril à Washington.

L'Angola est membre de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international depuis 1989, qui, ces dernières années, renforce ses relations avec ces institutions grâce à des programmes spécifiques visant à améliorer la gestion et la consolidation des comptes nationaux, à développer les mécanismes d'investissement et à promouvoir la croissance économique et sociale du pays.