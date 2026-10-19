Angola: Le Brent ouvre à 108,22 $US

Luanda — Le prix du pétrole brut Brent a ouvert la séance de lundi sur le marché à terme de Londres à 108,22 $US, soit une baisse de 1,02 $US par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Le prix du pétrole brut a chuté, les marchés attendant une amélioration de l'approvisionnement après la signature par le président américain Donald Trump d'un décret suspendant la plupart des sanctions et droits de douane imposés à la Russie.

Dimanche, le prix du pétrole brut a fluctué entre 108,11 $US et 109,34 $US, selon le site spécialisé « investing.com ».

Le Brent est un type de pétrole brut léger extrait de la mer du Nord.

Il constitue l'un des principaux indices de référence pour les cours mondiaux du pétrole et sert à fixer le prix des deux tiers des approvisionnements mondiaux de pétrole brut échangés sur le marché international.

Le nom « Brent » provient du gisement pétrolier de Brent, découvert dans les années 1970.

Le budget général de l'État angolais (OGE) pour l'exercice 2026 a été établi sur la base d'un prix moyen du pétrole de 61 dollars le baril et d'une production journalière estimée à 1 050 000 barils.