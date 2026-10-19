Angola: Une entrepreneuse angolaise met l'accent sur l'innovation et les partenariats aux réunions de la BM et du FMI

18 Octobre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par HM, QCB et SB

Bangkok — L'entrepreneuse angolaise Iolene Santos a déclaré dimanche, à Bangkok (Thaïlande), que la participation du secteur privé aux réunions annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI) était essentielle pour nouer des partenariats, développer des projets d'entreprise et donner de la visibilité aux initiatives de ce secteur dans le pays.

Dans une déclaration à l'ANGOP, en marge de l'événement qui s'est achevé dimanche 18, elle a souligné que la présence à ces réunions permet d'obtenir des résultats à moyen et long terme, bénéfiques pour l'économie angolaise.

Elle a ajouté que la participation à de tels forums vise fondamentalement à rechercher des partenariats stratégiques et des opportunités d'investissement, le partage d'expériences, l'accès aux nouvelles technologies et l'assimilation d'innovations applicables au contexte national étant les principaux atouts de ces réunions.

Iolene Santos a plaidé pour une participation accrue des jeunes entrepreneuses angolaises aux grands événements internationaux, compte tenu du besoin constant de mobiliser des fonds pour soutenir les initiatives génératrices de revenus.

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« Participer à des événements mondiaux nous permet d'acquérir une précieuse expérience d'autres pays, de nous familiariser avec les technologies et de découvrir des innovations que nous pouvons mettre en oeuvre dans notre propre pays », a-t-elle déclaré, soulignant l'importance de démontrer les compétences des jeunes et des entrepreneuses angolaises.

Concernant la dynamique des interactions avec les marchés étrangers, la dirigeante a indiqué que les résultats étaient positifs, avec des contacts fructueux enregistrés avec des représentants de pays comme les États-Unis, la Chine et l'Italie, ce qui augure bien d'un avenir prometteur.

Le gérant de la société « Mamaita », qui opère dans le secteur agroalimentaire, et plus précisément dans la transformation des produits agricoles, a également annoncé que l'entreprise prévoyait de construire une usine dans la Zone économique spéciale (ZEE) cette année.

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