Angola: Décès d'un des plus grands promoteurs de l'athlétisme à Huíla

Lubango — L'ancien coureur de fond de 38 ans et l'un des plus grands découvreurs de talents de l'athlétisme à Huíla, Manuel António Jamba, est décédé dimanche, à l'hôpital central de Lubango, des suites de maladie, a appris lundi l'ANGOP d'une source familiale.

Fondateur de l'école d'athlétisme Jamba Sport, Manuel António a été initié à l'athlétisme à l'âge de neuf ans par l'un des plus éminents découvreurs de la discipline, Augusto Diogo Seku, actuel entraîneur d'Interclube et de l'équipe nationale de Huíla.

Il a représenté l'Angola aux Jeux olympiques de Londres en 2012, où il a couru le 1 000 et le 5 000 mètres.

Cette participation lui a valu une bourse de la Fédération angolaise d'athlétisme, alors dirigée par Carlos Rosa, pour des études en éducation physique, un succès qui a fait de lui l'un des plus grands promoteurs de l'athlétisme dans la région.

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Selon une source familiale, l'athlète se remettait depuis trois semaines d'une prétendue « tala » (une maladie attribuée à un empoisonnement traditionnel), mais jeudi, il a été pris d'un malaise et transporté aux urgences de l'hôpital « Agostinho Neto », où son état s'est rapidement dégradé et il a été admis en soins intensifs.

Dans une interview accordée à l'ANGOP, son mentor, Augusto Seku, a déclaré que l'Angola perdait un atout majeur pour l'athlétisme, d'autant plus qu'il était très jeune et qu'il encadrait de nombreux jeunes de son école et du Petro de Luanda.

Il se souvient avoir rencontré Jamba à l'âge de neuf ans ; lui et son frère jumeau les avaient alors invités à rejoindre l'Interclube de Huíla, après quoi Jamba avait été recruté par le club de Luanda, puis par le Primeiro d'Agosto, où il a terminé sa carrière d'athlète.

« Il a tout donné à l'athlétisme angolais, en tant qu'athlète, entraîneur et manager. Son décès est une grande perte pour l'Association de Huíla, les arbitres FIFA et les jeunes athlètes prometteurs », a déclaré Diogo Seku.

De son côté, l'arbitre assistant international, Ladislau Parta, souligne le rôle crucial de Jamba dans la préparation physique du groupe à Huíla, notamment celle de Jerson Emiliano dos Santos, dont les performances lui sont dues.

Pour l'arbitre assistant international, cette disparition représente un coup dur pour la structure des arbitres locaux, car Jamba était responsable de leur préparation physique depuis des années, et les résultats sont là pour le prouver.

Jusqu'à son décès, cet ancien coureur de fond était le principal préparateur physique des arbitres FIFA de la province.

Il dirigeait le centre d'athlétisme de Petro de Luanda et son école, Jamba Sport, qui compte plus de 80 jeunes, et était également un membre actif de la fédération provinciale d'athlétisme.

Manuel António, surnommé Jamba, était chargé de maintenir les arbitres de Huíla en excellente condition physique.

Diplômé en éducation physique et sciences du sport du Brésil, il a été professeur d'éducation physique à l'ISCED de Huíla, entraîneur d'athlétisme, instructeur physique de la CAF et commissaire national.