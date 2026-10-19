Sénégal: Diourbel - L'ONG 3D plaide pour une participation accrue des jeunes à la gouvernance locale

Diourbel — Un atelier de renforcement des capacités sur la gouvernance locale et la participation électorale, couplé à des sessions de dialogue civique communautaire, s'est ouvert lundi à Diourbel, à l'initiative de l'ONG 3D, en vue de promouvoir la participation citoyenne, notamment celle des jeunes, aux instances de décision.

La rencontre, portant sur le thème du leadership éthique et de la gouvernance responsable au sein des institutions publiques, vise à renforcer l'implication des jeunes dans la gestion des collectivités territoriales et les processus électoraux.

Le coordonnateur du pôle Décentralisation et Droits humains de l'ONG 3D, Ibrahima Diop, a relevé la faible présence des jeunes dans les instances de prise de décision, estimant nécessaire de mieux prendre en compte leurs priorités dans les politiques publiques et l'allocation des ressources.

Il a également appelé les jeunes à dépasser leur rôle d'électeurs pour devenir des candidats capables de proposer des offres politiques répondant aux besoins des populations.

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Présidant la cérémonie d'ouverture de la rencontre, l'adjoint au gouverneur de Diourbel chargé du développement, Djibril Diop, a souligné l'importance de la jeunesse, qui représente près de 70 % de la population, dans la consolidation de la démocratie et la prévention des violences sociopolitiques.

De son côté, Aliou Tine, adjoint au maire de la commune de Diourbel, a salué une initiative permettant de renforcer les capacités des jeunes et d'encourager les collectivités territoriales à mieux les associer aux politiques locales.

Il a invité les jeunes à avoir confiance en eux-mêmes, à défendre leurs visions et à s'investir davantage dans la vie politique, en perspective des élections locales de 2027.