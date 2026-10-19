Sénégal: CAN 2025 - La sentence du TAS attendue fin novembre (communiqué)

Dakar — La décision relative à l'appel interjeté par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération royale marocaine de football (FRMF) est attendue fin novembre 2026, annonce le Tribunal arbitral des sports (TAS).

Dans un communiqué, le TAS indique que la formation arbitrale a entamé ses délibérations et les poursuit actuellement.

"Les arbitres du TAS ont décidé de rendre une décision complète, comprenant les motifs juridiques, appelée +sentence du TAS+. Ce processus prendra plusieurs semaines et la sentence du TAS est attendue fin novembre 2026", indique le communiqué.

Elle ajoute que seules les informations communiquées par les canaux du TAS sont considérées comme officielles, ajoutant que toute annonce concernant cette affaire sera publiée sur le site Internet du TAS.

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La FSF avait saisi le TAS pour demander l'annulation de la décision de la CAF ayant déclaré le Maroc vainqueur de la CAN 2025 après avoir considéré que le Sénégal avait perdu la finale par forfait, alors que le match s'était soldé sur le terrain par une victoire des Lions de la Téranga sur le score d'un but à zéro.

L'audience s'est tenue le 8 octobre 2026, au siège du TAS à Lausanne, en Suisse, à huis clos.